Akşam Postası | 21 Mayıs 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı pasaportu açıklaması! -Devamını oku...

Borç yapılandırması! Milyonları ilgilendiriyor, Meclis'e sunuldu... -Devamını oku...

Fırtına yıktı geçti! Deniz ve kara birleşti -Devamını oku...

Arife öğretmen gözyaşları arasında toprağa verildi -Devamını oku...

Fatih'te 4 katlı bina çöktü -Devamını oku...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar -Devamını oku...

Üzerine kaynar su dökülen Beril bebekten haber var -Devamını oku...

Hindistan’da kadın fırtınada devrilen ağacın altında kalmaktan böyle kurtuldu -Devamını oku...

Endonezya'da 6.3 büyüklüğünde deprem -Devamın oku...

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı -Devamını oku...

Beşiktaş’la şampiyonluk sevinci yaşayan Sergen Yalçın, 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya ile aşk yaşıyor. Karibskaya’nın şarkıcı İsmail YK’nın ‘Tatlı kız’ isimli klibinde oynadığı ortaya çıktı. - Devamını oku

Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden şarkıcı Oğuz Yılmaz, dün gözyaşları arasında toprağa verildi. Yılmaz'ın menajeri, son günlerde yaşadığı ilginç bir olayı anlattı. - Devamını oku

Karısı Meghan Markle ile birlikte Oprah Winfrey'in sorularını yanıtladığı röportajla gündemi sarsan Prens Harry, yine bırakıp gittiği ailesini "bombaladı." - Devamını oku

Emmy’de En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan ilk siyahi eşcinsel olarak tarihe geçen Billy Porter, 14 senelik sessizliğini bozarak HIV pozitif olduğunu açıkladı. - Devamını oku

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim hakkında ilk defa olumsuz sözler sarf etti. Daha önce hiç kötü konuşmayan ve devamlı 'hocamızla aramız iyi' mesajı veren Cengiz, bu kez Terim'in özür dilemesi gerektiğini ve aksi takdirde asla çalışmayacaklarını söyledi. - Devamını oku...

Ahmet Nur Çebi açıkladı: Dorukhan yurt dışına gidecek. - Devamını oku...