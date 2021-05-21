Akşam Postası | 21 Mayıs 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı pasaportu açıklaması geldi. - AK Parti milletvekilleri, matrah ve vergi artırımının yeniden düzenlenmesi ile borç yapılandırmasını da içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. - Fatih Cankurtaran'da 4 katlı bir binanın çöktüğü belirtildi. Binanın boş olduğu belirtilirken inceleme devam ediyor. İzmir ve Balıkesir'de etkili olan fırtına da 25 balıkçı teknesi battı. Gazipaşa mahallesinde ise deniz ve kara birleşti. Daha fazlası için Akşam Postası.
21 Mayıs 2021, Cuma 17:59 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı pasaportu açıklaması! -Devamını oku...
Borç yapılandırması! Milyonları ilgilendiriyor, Meclis'e sunuldu... -Devamını oku...
Fırtına yıktı geçti! Deniz ve kara birleşti -Devamını oku...
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