Akşam Postası | 21 Nisan 2020

Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz" dedi.Devamını oku...

İşte Türkiye'de corona virüsün pik noktasını göreceği tarih.Devamını oku...

4 günlük sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! Marketler bazı saatlerde açık olacak.Devamını oku...

Corona virüs hastalığında Türkiye'de uygulanan tedavi yolları belli oldu.Devamını oku...

Prof. Dr. Ateş Kara, etkisi devam eden corona virüs salgınınında yaz aylarına ilişkin tahminlerini ve alınması gereken önlemleri paylaştı.Devamını oku...

Dünya

ABD'li üst düzey yetkili bir isim Kim Jong Un'un bir ameliyat geçirdiğini ve durumunun ciddi olduğunu açıkladı. Devamını oku...

Dünya Sağlık Örgütü "Corona virüs laboratuvarda üretildi" iddiasına son noktayı koydu. Devamını oku...

Dünya corona virüsle mücadele ederken Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, corona virüs ilacı olduğunu öne sürdükleri bitkisel ilacı kameralar karşısında içti.Devamını oku...

Corona virüs hastalarını öldüren sinsi enfeksiyon: Covid-19 zatürresi. Devamını oku...

Magazin

Usta oyuncu Umut Demirdelen hayatını kaybetti. -Devamını oku...

Oyuncu Alina Boz'un Dogo Argentino cinsi köpeği hayatını kaybetti. - Devamını oku...

Tom & Jerry ve Temel Reis'in yaratıcısı Gene Deitch hayatını kaybetti. -Devamını oku...

Oyuncu Alp Navruz, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle sahilde yürüyüş yaparken görüntülenmiş, ancak yanındaki kadın kimliğini gizlemişti. O kişinin 2009 Türkiye Güzeli Ebru Şam olduğu ortaya çıktı. - Devamını oku...

Spor

Eskişehirspor'un 20 yaşındaki oyuncusu Kaan Öztürk geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. - Devamını oku...

Premier Lig'in yıldızları FIFA 20 turnuvasında kozlarını paylaşacak. - Devamını oku...

UEFA'nın 55 üye ülkeyle yaptığı toplantı sonucunda yerel liglerin ve kupaların tamamlanmasını istedi. - Devamını oku...

Günün menüsü

"Bugün ne pişirsem" diyenlere günün menüsü!

Tarhana çorbası tarifi

Kapuska tarifi

Çoban salata tarifi

Un kurabiyesi tarifi

Günün menüsü tarifleri için tıklayın.

Günün podcast'i



