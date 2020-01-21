Akşam Postası | 21 Ocak 2020

Gündem

Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin aylardır üzerinde çalıştığı infaz düzenlemesinin taslak metni ortaya çıktı. Henüz teklif halini almayan düzenleme ile, çok sayıda suç, infaz düzenlemesi kapsamına alınmayacak. Devamını oku...

Greenpeace Akdeniz’in Türkiye'deki marketlerde yaptığı sebze analizinin sonucunda 90 adet domates, yeşil biber ve salatalık örneklerinin 14’ünde (yani yüzde 15.6’sında) kullanılması yasak pestisit kalıntısının olduğu ortaya çıktı. Devamını oku...

Katil zanlısı Özgür Arduç tarafından evinin önünde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in günlük notları ortaya çıktı. Tüm Türkiye’nin ölümüyle yasa boğulduğu Ceren Özdemir'in hayalleri... Devamını oku...

İzmir'de FETÖ'nün hücre evinde yakalanan örgütte sözde "kadim abi, irşatçı" olarak nitelendirilen Yusuf Bekmezci'nin, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e bilgi ve belge ulaştırmak amacıyla geçmiş yıllarda 22 kez ABD'ye gittiği belirlendi. Devamını oku...





Dünya

İran'da ISNA haber ajansı, milletvekili Ahmed Hamza'nın ABD lideri Donald Trump'ı öldüren kişiye 3 milyon dolar ödül vereceğini duyurdu. Devamını oku...

İranlı milletvekilinin ABD Başkanı Trump'ın başına 3 milyon dolar ödül konduğunu açıklamasına ABD'den yanıt geldi. Devamını oku...

Çin Wuhan'da ortaya çıkan 'gizemli hastalık'olarak adlandırılan bulaşıcı hastalığın detaylarını derledik. İşte 8 soruda 'gizemli hastalık'... Devamını oku...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan 'gizemli hastalık' nedeniyle Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından uyarı yapıldı. İstanbul Havalimanı'ndan Çin'e yapılan seferler için önlem alınması gerektiği ifade edildi. Devamını oku...





Spor

Henry Onyekuru'nun sahalara dönüş tarihi netlik kazandı. Nijeryalı oyuncu Kayserispor maçıyla sahalara dönecek. - Devamını oku...

Portland Trail Blazers'ın yıldızı Damian Lillard kariyerinde ikinci kez 60 sayı barajını geçti. Blazers'ın iç sahada Golden State Warriors'u 129-124 yendiği maçta Lillard 61 sayı attı. - Devamını oku...

Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah, Manchester United maçının son anlarında golünü atmış ve gol sevincinde formasını çıkarmıştı. Kaslarıyla dikkat çeken Salah, maçın ardından kaslarıyla Lovren'i troll'ledi. - Devamını oku...

Trabzonspor, Kayserispor'la sözleşmesini fesheden Bilal Başacıkoğlu'nu kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi. - Devamını oku...

Ryan Donk, Surinam forması giyecek. Eskiden Hollanda'nın genç yaş kategorilerinde oynamış Surinam kökenli oyuncular, Surinam Milli Takımı'nda forma giyemezken, yeni kuralla beraber bu yasak kalktı. - Devamını oku...

NBA'in eski oyuncularından Delonte West, sosyal medyaya düşen bir videosuyla gündeme geldi. Videoda önce bir adam tarafından feci şekilde dövülen West, sonrasında da polis tarafından kelepçelenerek tutuklandı. - Devamını oku...

Hüseyin Çimşir'den Trabzonspor'a 1.5 yıllık imza - Devamını oku...

Türkiye Kupası son 16 turunda Başakşehir, TFF 2. Lig takımı Kırklarelispor'la golsüz berabere kaldı ve elendi. - Devamını oku...





Günün iyi haberi

Gaziantep'te yaşayan Mehmet Tekerlek (94), 64 yıldır restoran ve lokantalardan topladığı yemekler ile hayırseverlerin verdiği eşyaları ’Topla Dağıt Dinsin Ağıt’ sloganı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Hayır işleri ile uğraşmaktan evlenmeye vakit bulamadığını belirten Tekerlek, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden Üstün Hizmet Ödülü’ alan sayılı insanlar arasında yerini alırken, isteği üzerine kurulan ’Mehmet Tekerlek Gönüllüleri’ grubu yardım yapmayı sürdürüyor. -Devamını oku...





Günün fotoğrafı

Van Gürpınar'da Zernek Baraj Gölü'nün yüzeyi soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Baraj gölünde kafesler ve tekneler yaklaşık 20 santimetre kalınlığındaki buz kütlesine gömüldü. - Devamını oku...





Günün şarkısı





Günün podcast'i

Günün menüsü

Bugün ne pişirsem diyenler ve lezzetli, farklı alternatifler arayanlar buraya! Tadını çok seveceğiniz, yapımı pratik, birbirini tamamlayan lezzetler günün menüsünde... Eğer "Akşam ne yesek, bugün ne pişirsem? "diyorsanız bu menü tam size göre! İşte damak zevkinize uyacak tarhana çorbası tarifi, kereviz yemeği tarifi, sade bulgur pilavı tarifi ve irmikli muhallebi tatlısı tarifleri. - Devamını oku...