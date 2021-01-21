Akşam Postası | 21 Ocak 2021

Gündem

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel’de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. - Devamını oku...

Tunceli’de bir yılı aşkın süredir haber alınamayan Gülistan Doku dosyasında şüpheli sıfatıyla yer alan eski erkek arkadaşı Z.A.’nın polis olan üvey babası E.Y., polislikten ihraç edildi. - Devamını oku....

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, CHP'deki taciz iddialarına değinerek, "Bu skandalların ortaya çıkmasının üzerinden 2 ay geçmiş olmasına rağmen CHP cenahı hala 3 maymunu oynamayı sürdürüyor. Sus pus kesildiler" dedi. Erdoğan, "Bu milletin hakimine, polisine, öğretmenine laf edenler siz kimin ve neyin militanısınız" ifadelerini kullandı. - Devamını oku...

Isparta'da yaklaşık 3 yıldır kayıp olan Zehra Çaycı (24) ve Korhan Taştekin'i (34) öldürdüğü iddiasıyla 2 kez ömür boyu hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davada beraat eden Ali Aydıner'in (39), 'Onlar yaşıyor' açıklaması üzerine konuşan Keziban Çaycı, "Madem kızım yaşıyor, o zaman bulsunlar" dedi. - Devamını oku...

Joe Biden, dün yemin etmesiyle birlikte resmen ABD'nin yeni başkanı oldu. Biden'ın Oval Ofis'teki görüntülerinde arkasında yer alan fotoğraflar ise dikkat çekti. Biden'ın Oval Ofis'teki görüntülerinde arkasında yer alan fotoğraflar ise dikkat çekti. - Devamını oku...

Magazin

Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz davası ertelendi. Devamını oku...

Geçtiğimiz günlerde dumping sendromu hastalığına yakalandığı ortaya çıkan ve "Ameliyat olmazsam yaza çıkmazmışım" diyen Seren Serengil'in son hali görenleri şaşırtmıştı. "İnsanlar gerçekten çok acımasız" diyen Serengil hakkındaki eleştirilere yanıt verdi. Devamını oku...

Pop müziğin kraliçesi Madonna'nın büyük kızı Lourdes Leon, bir arkadaşıyla birlikte New York metrosunda objektiflere yansıdı. Devamını oku...

İrlandalı dövüşçü Conor McGregor (32) ringlere veda etmişti. Kararından vazgeçti. Dubai’de Dustin Poirier ile yapacağı maça hazırlanırken mega yatta kalıyor. Küçük bir adayı andıran yattan pozlar paylaştı, “İşte benim adam” diyerek güç gösterisi yaptı. Devamını oku...

Oyunculuktan sonra YouTube kanalı açan ve ardından şarkıcılığa adım atan Merve Boluğur, "Klibinde oynayabilirim, çok seksiyim" diyen erkek takipçisinden fotoğraf istedi. "Kumral mısın? Bir fotoğraf at, bakayım" diyen Boluğur'a mesaj yağdı. Devamını oku...

Spor

FIFA, Avrupa Süper Ligi'ne katılacak kulüpleri men edeceğini açıkladı - Devamını oku...

21 yaşındaki milli oyuncu Halil Dervişoğlu, Galatasaray ile sözleşme imzalıyor. Yarın İstanbul'da olması beklenen oyuncunun babasından da açıklama geldi. - Devamını oku...

Cristiano Ronaldo, Josef Bican'ı geçerek tarihin en golcü oyuncusu oldu. - Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

Tarhana çorbası

Karnabahar kızartması

Mor lahana salatası

Magnolia tatlısı

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