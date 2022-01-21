Akşam Postası | 21 Ocak 2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna krizi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında, 'Barış için biz arabulucu olabiliriz' dedi. -Devamını oku...

Yarıyıl tatili uzatılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer son dakika olarak duyurdu... -Devamını oku...

İstanbul'da kar yağışı resmen başladı! Uyarılar peş peşe geldi! -Devamını oku...

İstanbul'da bir okulda öğrenciler arasında çıkan kavga sonrası bir veli baltayla okulu bastı. -Devamını oku...

Emekli profesörü bile ağlarına düşürdüler! 10 günde tam 10 milyon TL... -Devamını oku...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı son açıklamada Afrin'deki terör saldırısından sonra operasyonların başlatıldığını belirtti. -Devamını oku...

ABD-Rusya zirvesinde Lavrov'dan flaş sözler: Rusya, ABD'den yazılı yanıt istiyor -Devamını oku...

Canlı yayında muhabire araba çarptı! Hiçbir şey olmamış gibi devam etti -Devamını oku...

88 yaşındaki kadın biyonik gözle yeniden gördü -Devamını oku...

Burcu Biricik önceki akşam Yasemin Sakallıoğlu’nun gösterisini izlemeye gelenler arasındaydı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız’da gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Burcu Biricik, ünlü olmadan önce yaptığı mesleği ilk kez açıkladı. - Devamını oku

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç yaşadıkları aşkla 2021 senesine damga vurmuştu. İkili geçtiğimiz hafta birbirlerini takipten çıkardı ve beraber oldukları kareleri Instagram sayfalarından kaldırdı. Şimdi ise Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ayrılığıyla alakalı yeni bir iddia ortaya çıktı. - Devamını oku

Sahnelerin güçlü sesi Kibariye, Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla sevenlerini üzdü. Kibariye’ye sevenleri destek yorumları yaptı. - Devamını oku

Serdar Ortaç, katıldığı bir programda aşk hayatıyla ilgili kimsenin bilmediği bir itirafa imza attı. Serdar Ortaç ‘Nehir Gözlüm’ şarkısını okuduktan sonra 20 yaşında aşık olduğu ünlü ismi açıkladı ve şarkıyı ona yazdığını belirtti. - Devamını oku

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u ağırlayacak. Haftanın maçının hakemi ise Atilla Karaoğlan oldu. - Devamını oku...

Fenerbahçe iki futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. - Devamını oku...

Galatasaray'ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt 91 yaşında hayatını kaybetti - Devamını oku...

Burak Elmas, Fatih Terim'le ayrılık sürecini anlattı: Hayatımdaki en travmatik 10 dakikaydı - Devamını oku...