Akşam Postası | 21 Şubat 2021

Şimdilerde şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur, sosyal medya hesabı üzerinden soru-cevap etkinliği yaptı. 34 yaşındaki oyuncu, "Ruh hastası gibi gülüyorsun. Çok hoşuma gidiyor lütfen değiştirme!" yorumuna kayıtsız kalamadı.

Kiracı olduğu evin sahibi Yusuf Araz ile mahkemelik olan eski spiker ve şarkıcı Defne Samyeli, yeni bir ev arayışına çıktı. Samyeli, gözüne kirası 30 ve 40 bin TL olan iki ayrı villayı kestirdi.