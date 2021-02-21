Akşam Postası | 21 Şubat 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İstanbul'da normalleşme için tarih verildi. Gara'ya giden HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir’e soruşturma başlatıldı. Tokkal ailesini canice katleden Mehmet Şerif Boğa tutuklandı. Şanlıurfa'da bir minibüste 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Yeni Malatyaspor'da Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı. Daha fazlası için Akşam Postası.
21 Şubat 2021, Pazar 18:10 Son Güncelleme:
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- İstanbul'da normalleşme için tarih verildi. Devamını oku...
- Sınavlar ertelenecek mi? Bakan Selçuk'tan açıklama. Devamını oku...
- Gara'ya giden HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir’e soruşturma başlatıldı.Devamını oku...
- Tokkal ailesini canice katleden Mehmet Şerif Boğa tutuklandı. Küçük Doruk'u annesinin kucağındayken bıçaklamış.Devamını oku...
- Şanlıurfa'da bir minibüste 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu.Devamını oku...
- Altınla ilgili önemli karar: Zorunlu hale getirildi.Devamını oku...
- Sosyal medya kullanan evliler dikkat! Boşanma davasında delil sayıldı. Devamını oku...
- Nijerya’da askeri uçak düştü! 'En az 6 ölü var' Devamını oku...
- İki doz arasında ne kadar süre olmalı? Dikkat çeken aşı açıklaması.Devamını oku...
- Şimdilerde şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur, sosyal medya hesabı üzerinden soru-cevap etkinliği yaptı. 34 yaşındaki oyuncu, "Ruh hastası gibi gülüyorsun. Çok hoşuma gidiyor lütfen değiştirme!" yorumuna kayıtsız kalamadı. Devamını oku...
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- Yeni Malatyaspor'da Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı. - Devamını oku...
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- EZOGELİN ÇORBASI
- ADA KÖFTESİ
- SÖĞÜŞ SALATA
- MAGNOLİA
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