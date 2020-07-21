Akşam Postası | 21 Temmuz 2020
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21 Temmuz 2020, Salı 18:27 Son Güncelleme:
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Gündem
- Muğla'da eski sevgilisi tarafından öldürülen Pınar Gültekin'in katilini cinayetten sonra pet şişeyle benzin alması ele verdi. Devamını oku...
- İstanbul Sözleşmesi nedir? Pınar Gültekin cinayetinden sonra İstanbul Sözleşmesi gündemde.Devamını oku...
- Kurban Bayramı için ilk yasak Karabük Valisi'nden geldi.Devamını oku...
- Bakan Koca'nın "Vaka sayısı Edirne'de düşük" demesinin ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti.Devamını oku...
- Gram altın fiyatı tarihi rekor kırdı! İşte gram, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatı.Devamını oku...
- Lokanta, restoran, kafe gibi işletmelerde çalışma saati kısıtlaması kaldırıldı.Devamını oku...
- Ayasofya'daki mozaik ve freskler için çözüm bulundu! 1 dakikada açılıp kapanacak.Devamını oku...
Dünya
- 3 ülkede corona virüs durdurulamıyor. Devamını oku...
- Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti olağanüstü yükseldi. Devamını oku...
- Açıklamaları ile sürekli magazin dünyasının tepesinde yer alan ünlü şarkıcı Kanye West, ABD başkanlığına adaylığını duyurduğu gösteride zırıl zırıl ağladı. Devamını oku...
- Normal bir araca göre 9 kat daha güvenli olan Tesla araçları üzerinde bulundurduğu sensörler sayesinde etrafı kısa sürede algılayıp buna göre konum alabiliyor. Videoda ise bir Tesla aracın kendisine doğru gelen lastikten kaçışını görüyorsunuz. Tabii ki bu sırada sağ şeridi kontrol etmeyi de unutmuyor. Devamını oku...
- Jeff Bezos, servetine bir günde 13 milyar dolar ekledi Devamını oku...
- Evrenin 11 milyar yıllık dönemde nasıl genişlediğini ve değiştiğini gösteren yeni 3 boyutlu haritası çıkarıldı. Devamını oku...
Magazin
- Muğla'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Katil zanlısı olarak gözaltına alınan bar işletmecisi eski erkek arkadaşı C.M.A. (32), genç kızı kıskançlık nedeniyle aralarında çıkan kavgada elleriyle boğup, öldürdüğünü, ormanlık alanda cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Pınar'ın ölüm haberi sosyal medyada infial yarattı. Ünlü isimler de tepkilerini paylaştıkları mesajlarla dile getirdiler. Devamını oku...
- Kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği haberleriyle gündemden düşmeyen Ozan Güven olayında flaş bir gelişme yaşandı. 45 yaşındaki oyuncunun reklam yüzü olduğu banka, anlaşmayı rafa kaldırdı. Devamını oku...
Spor
- Bu yıl kimseye Ballon d'Or ödülü verilmeyecek - Devamını oku...
- Fatih Terim, kulübün ödeyemediği personel maaşlarını ödedi - Devamını oku...
- Emre Çolak'ın takımı Deportivo La Coruna üçüncü lige düştü - Devamını oku...
- Trabzonspor’da Hüseyin Çimşir ile yollar ayrıldı - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Mercimek çorbası
- Patates oturtma
- Fırında makarna
- Kıbrıs tatlısı
Günün videosu: Esenler'de 10 katlı binanın 6. katında bulunan dairede klima patladı. Patlama anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, dairede kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
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