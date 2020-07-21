Akşam Postası | 21 Temmuz 2020

Normal bir araca göre 9 kat daha güvenli olan Tesla araçları üzerinde bulundurduğu sensörler sayesinde etrafı kısa sürede algılayıp buna göre konum alabiliyor. Videoda ise bir Tesla aracın kendisine doğru gelen lastikten kaçışını görüyorsunuz. Tabii ki bu sırada sağ şeridi kontrol etmeyi de unutmuyor.