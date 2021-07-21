Akşam Postası- 21 Temmuz 2021

GÜNDEM

Erdoğan'dan 'Koronavirüs salgınında 'ek tedbir' gelecek mi?' sorusuna yanıt. Devamını oku...

Şartlar değişti! İşte işsizlik maaşı ile ilgili tüm detaylar...Devamını oku...

Kılıçdaroğlu'nun Suriyelilerle ilgili sözlerine Erdoğan'dan sert yanıt. Devamını oku...

2 kız kardeş otobüste kabusu yaşadı! 'Taciz etti, ağzımı kapattı' Devamını oku...

Kocaeli TEM otoyolunda trafik yoğunluğu! Araçlar kuyruk oluşturdu. Devamını oku...

Çin’den gelen görüntüler dehşete düşürdü! Sel felaketi çok sayıda can aldı. Devamını oku...

SPOR

Galatasaray’da Fatih Terim'den ezber bozan ilk 11… PSV'de büyük sürpriz. Devamını oku...

Kocaelispor'dan beklenen karar! Koronavirüse yakalanan Mustafa Reşit Akçay ile... Devamını oku...

Fenerbahçe'de son dakika! Ersun Yanal Fenerbahçeli 2 isme teklif yaptı. Devamını oku...

Milli boksör Resul Küçük, evinde ölü bulundu. Devamını oku...

MAGAZİN

Dün gece sanatçı Alişan’ın 4 haftadır yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Selçuk Tektaş'tan çok üzücü bir haber geldi. Corona virüse yakalanan ve bir süredir entübe edilen Tektaş, hayatını kaybetti. Selçuk Tektaş, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. - Devamını oku...

YouTube kanalında takipçilerinin sorularını yanıtladı. Yemek yediği halde kilo almadığını söyleyen Şallı, “Geçen gün uçakta ‘Ekmek ister misiniz? diye sordular. Ben de pideye özendim istedim. Tam üç kez söyledim, resmen pide için yalvardım ama kepekli ekmek getirdiler. Asla normal ekmek yemediğimi düşünüyorlar” dedi. - Devamını oku...

2019 yılından beri Türk iş insanı Kaan Günay ile aşk yaşayan Amerikalı oyuncu Jessica Michel Serfaty, sevgilisiyle Bodrum'da... - Devamını oku...

2013 Best Model Of Turkey güzeli, eski manken ve oyuncu Ayşenur Özkan (30), tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Özkan, iskelede spor yapmayı ihmal etmedi. - Devamını oku...

28 Eylül’de Harbiye Açıkhava’da konser verecek olan İrem Derici, çok iddialı konuştu. "Eğer ki dünya standartlarında bir konser izlemezseniz, suratımın orta yerine tükürün. Diyete de başlıyorum, Harbiye’ye kadar roket gibi olacağım" dedi. - Devamını oku...