Türkiye Akşam Postası- 21 Temmuz 2021

Akşam Postası- 21 Temmuz 2021

Türkiye

Akşam Postası- 21 Temmuz 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor. Erdoğan'dan 'Koronavirüs salgınında 'ek tedbir' gelecek mi?' sorusuna yanıt geldi. Kocaeli TEM otoyolunda trafik yoğunluğu! Araçlar kuyruk oluşturdu. PSV'de büyük sürpriz! Galatasaray’da Fatih Terim'den ezber bozan ilk 11…Daha fazlası için Akşam Postası.

21 Temmuz 2021, Çarşamba 15:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

GÜNDEM

Erdoğan'dan 'Koronavirüs salgınında 'ek tedbir' gelecek mi?' sorusuna yanıt. Devamını oku...

Şartlar değişti! İşte işsizlik maaşı ile ilgili tüm detaylar...Devamını oku...

Kılıçdaroğlu'nun Suriyelilerle ilgili sözlerine Erdoğan'dan sert yanıt. Devamını oku...

2 kız kardeş otobüste kabusu yaşadı! 'Taciz etti, ağzımı kapattı' Devamını oku...

Kocaeli TEM otoyolunda trafik yoğunluğu! Araçlar kuyruk oluşturdu. Devamını oku...

Çin’den gelen görüntüler dehşete düşürdü! Sel felaketi çok sayıda can aldı. Devamını oku...

SPOR

Galatasaray’da Fatih Terim'den ezber bozan ilk 11… PSV'de büyük sürpriz. Devamını oku...

Kocaelispor'dan beklenen karar! Koronavirüse yakalanan Mustafa Reşit Akçay ile... Devamını oku...

Fenerbahçe'de son dakika! Ersun Yanal Fenerbahçeli 2 isme teklif yaptı. Devamını oku...

Milli boksör Resul Küçük, evinde ölü bulundu. Devamını oku...

MAGAZİN

Dün gece sanatçı Alişan’ın 4 haftadır yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Selçuk Tektaş'tan çok üzücü bir haber geldi. Corona virüse yakalanan ve bir süredir entübe edilen Tektaş, hayatını kaybetti. Selçuk Tektaş, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. - Devamını oku...

YouTube kanalında takipçilerinin sorularını yanıtladı. Yemek yediği halde kilo almadığını söyleyen Şallı, “Geçen gün uçakta ‘Ekmek ister misiniz? diye sordular. Ben de pideye özendim istedim. Tam üç kez söyledim, resmen pide için yalvardım ama kepekli ekmek getirdiler. Asla normal ekmek yemediğimi düşünüyorlar” dedi. - Devamını oku...

2019 yılından beri Türk iş insanı Kaan Günay ile aşk yaşayan Amerikalı oyuncu Jessica Michel Serfaty, sevgilisiyle Bodrum'da... - Devamını oku...

2013 Best Model Of Turkey güzeli, eski manken ve oyuncu Ayşenur Özkan (30), tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Özkan, iskelede spor yapmayı ihmal etmedi. - Devamını oku...

28 Eylül’de Harbiye Açıkhava’da konser verecek olan İrem Derici, çok iddialı konuştu. "Eğer ki dünya standartlarında bir konser izlemezseniz, suratımın orta yerine tükürün. Diyete de başlıyorum, Harbiye’ye kadar roket gibi olacağım" dedi. - Devamını oku...

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Kutup da ne?
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Kılıçdaroğlu’nun Suriyeli çözümü
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Böyle gidersek...
Murat Çelik
Hakan Çelik
Türkiye’deki göçmenler dönmek istemiyor
Hakan Çelik
Murat Gülderen
64 kilometrelik aroma yolu
Murat Gülderen
Banu Şen
Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü Aydın
Banu Şen
Şirin Sever
Sivrisinek küçük ama etkisi maşallah büyük!
Şirin Sever
Erkut Can
Üçüncü doz çeşitlemesi
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Isparta'da dehşet! Pompalı tüfekle saldırdılar...