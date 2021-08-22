Akşam Postası - 22 Ağustos 2021

MEB'e bağlı pansiyonlara personel alınacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Devamını oku...

Taliban'dan kaçarak Türkiye'ye gelen Afganistanlı Firuze Eşrefi yolda yaşadığı sıkıntıları anlattı ve 'Taliban benim iki çocuğumu öldürdü. Bir daha ülkemize dönmek istemiyoruz' dedi. Devamını oku...

Türkiye için ürküten açıklamalar! ‘Kıyamet kapımızda’ dedi ve tarih verdi… Devamını oku...

3 genç takla atan otomobilde can vermişti, 2 saat önce paylaştıkları fotoğraf ortaya çıktı. Devamını oku...

Antalya'da Türk bayrağına çirkin saldırı! Silahla ateş ettiler. Devamını oku...

Taliban'dan bir infaz daha: Kötü yemek yapıyor diye bir kadını ateşe verdi. Devamını oku...

Şaşkına çeviren olay! 6. dozu yaptırırken yakalandı…Devamını oku...

Afganistan’da bakandı Almanya’da bakın ne iş yapıyor! Devamını oku...

Dünyayı etkisi altına alan Delta varyantı ile ilgili İngiliz bilim insanlarından ezber bozan yeni bir açıklama geldi. Devamını oku...

Taliban yayınladı! Korkulan oldu! ABD yapımı silahlar ellerine geçti. Devamını oku...

9 sezon süren “Çocuklar Duymasın” dizisi, bir döneme damgasını vurdu. Dizide evin yardımcısı Emine rolünde Melek Şahin vardı. Oyuncu ile şimdi neler yaptığını konuştuk: “Her rol oyuncu için bir kıyafet. Ben Emine karakterini hakkıyla taşıdım. Şimdi o karakteri giysi dolabıma kaldırdım. Yeni karakterlerin üzerime dikilmesini bekliyorum.” Devamını oku...

Manken Tülin Şahin, eski sevgilisi ve kızının babası Portekizli iş insanı Pedro de Noronha tarafından darp edildiğini ileri sürerek, koruma kararı aldırdı. Karar kapsamında Noronha, kızını üç ay göremeyecek ve Şahin’e yaklaşamayacak. Şahin, savcılığa sunduğu yeni dosyada kızının Noronha tarafından kaçırılarak kendisinden fidye isteneceğini öne sürdü. Devamını oku...

Bodrum konserleri kapsamında sahne alan Sibel Can, sahnede talihsiz bir kaza geçirdi. Şarkıcı, alanda bulunan görevli personelin uyarmasının ardından kıyafetini düzeltti. Devamını oku...

Sosyal medya sayfasından yaptığı iddialı paylaşımlarla dikkat çeken Demet Özdemir, bunlara bir yenisini ekledi. Demet Özdemir, son olarak pembe kombiniyle hayranlarının karşısına çıktı. Devamını oku...

Fenerbahçe'de yıldız futbolcunun transferi bitti! İngilizler şartları duyurdu. Devamını oku...

Galatasaray'dan 2 yıllık şartlı sözleşme! Ayrılması bekleniyordu! İşte ücreti. Devamını oku...

Fenerbahçeli Muhammed’in forma şaşkınlığı dünyada gündem oldu! Devamını oku...

Emre Mor Süper Lig’e dönüyor! Yeni adresi şaşırttı... Devamını oku...



