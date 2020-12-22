Akşam Postası | 22 Aralık 2020

'İbo Show'a konuk olan Oktay Kaynarca, "Ben Türkiyeliyim" açıklamasını yapmıştı. Oyunculuğuyla tüm Türkiye’nin sevgisini kazanan başarılı oyuncu, memleketi hakkında kötü niyetle yorum yapanlara tepki gösterdi. Aslen Malatyalı olan ve hayatının bir kısmında Elazığ'da bulunana Kaynarca, 'memleketini inkar ediyor' diyenlere yanıt verdi.