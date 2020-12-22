Akşam Postası | 22 Aralık 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: TÜİK'in asgari ücret için önerdiği ilk rakam belli oldu. Asgari ücret teklifi kabul edilirse en yüksek işsizlik maaşı 2.827 lira olacak. Türk futbolunu efsane ismi Özkan Sümer 80 yaşında hayatını kaybetti. Fenerbahçeli Ozan Tufan corona virüse yakalandı. Daha fazlası için Akşam Postası'nı oku.
22 Aralık 2020, Salı 17:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
- TÜİK'in asgari ücret için önerdiği rakam belli oldu. Devamını oku...
- Sağlık Bakanı Koca: İngiltere'den gelen 4.603 yolcu izolasyona alındı. Devamını oku...
- Prof. Dr. Uğur Şahin'den müjde: Türkiye için yeterli doz aşı depoladık. Devamını oku...
- Entübe olacağını duyan corona virüs hastaları ölüm korkusu yaşıyor. Devamını oku...
- Doğal gazın ardından Türkiye'de 6 milyar dolarlık altın bulundu. Devamını oku...
- Asgari ücret teklifi kabul edilirse en yüksek işsizlik maaşı 2.827 lira olacak. Devamını oku...
- Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği corona virüs aşısının adı belli oldu: Comirnaty. Devamını oku...
- Bakanlık fahiş fiyat artışı yapan 283 firmaya 9,6 milyon lira ceza kesti. Devamını oku...
- Leyla Güven'i evine alan HDP'li Semra Güzel'e soruşturma başlatıldı. Devamını oku...
Magazin
- 'İbo Show'a konuk olan Oktay Kaynarca, "Ben Türkiyeliyim" açıklamasını yapmıştı. Oyunculuğuyla tüm Türkiye’nin sevgisini kazanan başarılı oyuncu, memleketi hakkında kötü niyetle yorum yapanlara tepki gösterdi. Aslen Malatyalı olan ve hayatının bir kısmında Elazığ'da bulunana Kaynarca, 'memleketini inkar ediyor' diyenlere yanıt verdi. Devamını oku...
- Dünyaca ünlü model Bella Hadid, karın yağışını kutlamak için verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı. Hadid'in pozlarından ziyade giydiği pantolon dikkat çekti. Devamını oku...
- Son olarak FOX ekranlarında yayınlanan Bay Yanlış dizisinde rol alan ünlü oyuncu Can Yaman, geniş bir hayran kitlesine sahip olduğu İtalya'da, reklam anlaşmasının ardından bir de dizi anlaşması yaptı. Devamını oku...
Spor
- Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan 80 yaşındaki Özkan Sümer, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde vefat etti. - Devamını oku...
- Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın COVID-19 testi pozitif çıktı. Oyuncu corona virüse yakalandığını açıkladı. - Devamını oku...
- Fatih Terim'e rekor ceza mı gelecek? 3 ayrı kuralı ihlal eden Terim için ceza ihtimalleri şöyle: - Devamını oku...
- Ocak ayı Süper Lig'e doyuracak: 25 gün 19 maç - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!
- Kabak çorbası
- Mücver
- Körili tavuklu pilav
- Kazandibi
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