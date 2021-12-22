Akşam Postası | 22 Aralık 2021

Kur Korumalı Vadeli TL Mevduatı açıklaması...Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açıkladığımız program amacına ulaşmıştır. Devamını oku...

Memura ek zam için kritik toplantı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur temsilcileri ile görüştü. Devamını oku...

Turkovac'a acil kullanım onayı! Haftaya uygulanmaya başlanacak. Devamını oku...

Sıfır arabalarda döviz kuru indirimi! 240 bin düştü! İkinci el araç fiyatları ise...Devamını oku...

Osmaniye Kadirli'de yağmur esnasında gökten yumurta büyüklüğünde taş yağdı. Taş yağmuruna evin damında yakalanan bir kadın 'Korktum merdivenlere zor kaçtım' dedi.Devamını oku...

Hayaldi gerçek oldu! 6,2'lik depremden önce uyardı! Devamını oku...

Almanya Federal Meclisi'nde isimleri açıklanmayan 2 milletvekilinde Omicron ve Delta varyantı tespit edildi. Devamını oku...

Dünyayı heyecanlandıran buluş! 'Mükemmel bir şekilde korunmuş' Devamını oku...

DSÖ'den Omicron uyarısı: Sağlık sistemleri acilen hazırlanmalı. Devamını oku...

Hande Erçel, önceki akşam moda yüzü olduğu markanın lansman törenine katıldı. Törende siyah mini bir elbise tercih eden Hande Erçel, dansıyla geceye damga vurdu. Hande Erçel öte yandan Kerem Bürsin ile ayrıldıkları yönünde çıkan haberlere yanıt verdi. İşte Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in ilişkisinde son durum… - Devamını oku

Son dönemde yaşadığı sağlık nedenleriyle gündeme gelen ve geçtiğimiz aylarda zayıflamak uğruna geçirdiği ameliyat sonrası hızla kilo veren Seren Serengil, önceki gün tehlikeli bir ameliyat geçirdi. Ameliyat sonrası bir süre hastanede tedavi gören Seren Serengil, evine çıkar çıkmaz duştan karesini paylaştı. - Devamını oku

İlişki Durumu Karışık'ın Gülendam'ı Aybike Esin Tumluer 2017 yılında cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu. Oyuncunun son hali herkesi şaşırttı. - Devamını oku

MasterChef programının jüri üyelerinden şef Somer Sivrioğlu, eşi Aslı Sivrioğlu’ndan boşandı. Sivrioğlu’nun eşi Aslı Sivrioğlu, 2019 yılında boşanma davası açmıştı. Boşanmanın nedeni olarak Sivrioğlu’nun yasak aşk yaşaması gösterilmişti. - Devamını oku

Katar'daki Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu - Devamını oku...

Nihat Özdemir'den Kenan Koçak açıklaması - Devamını oku...

Gol krallığı yarışında 3 büyüklerden oyuncu yok - Devamını oku...

Pereira'nın ardından Mesut Özil ve Burak Kapacak'tan manidar paylaşım - Devamını oku...