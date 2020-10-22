Akşam Postası | 22 Ekim 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: İstanbul'da eğitim uçağı düştü, Cristiano Ronaldo'nun ikinci corona virüs testi de pozitif çıktı, Güney Kore'de grip aşısı olan 13 kişi hayatını kaybetti.
22 Ekim 2020, Perşembe 17:54 Son Güncelleme:
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Gündem
İstanbul'da eğitim uçağı düştü. -Devamını oku...
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. -Devamını oku...
Şeyma Yıldız'ı öldüren babasının cezası belli oldu. -Devamını oku...
Kadir Şeker karantinaya alındı. -Devamını oku...
İzmir açıklarında deprem. -Devamını oku...
Hulusi Akar'dan S-400 açıklaması. -Devamını oku....
Dünya
Güney Kore'de grip aşısı olan 13 kişi hayatını kaybetti. -Devamını oku...
Azeri spiker haberi verirken gözyaşlarını tutamadı. -Devamını oku...
Ermenistan balistik füze ile saldırdı. -Devamını oku...
Belçika Dışişleri Bakanı yoğun bakıma kaldırıldı. -Devamını oku...
Magazin
Müzmin bekar Hakan Altun, artık isyan etti. Altun, “Evlenmeyi düşünüyorum ama şu an hayatımda kimse yok" dedi. - Devamını oku...
Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'dan evlilik sinyali. - Devamını oku...
Merve Boluğur’un, binlerce kişinin ölümüne neden olan corona virüs salgınına rağmen, ısrarla maske takmamaya devam ediyor. - Devamını oku...
Barış Murat Yağcı (29) ile 'Survivor 2020'de üne kavuşan Nisa Bölükbaşı’nın (22), bir süredir aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Barış Murat Yağcı, aşk haberleri hakkında ilk kez konuştu. - Devamını oku...
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun bugün en mutlu günü. Çiftin kızları Lalin, dün gece Taksim Acıbadem Hastanesi'nde dünyaya geldi. - Devamını oku...
Spor
Cristiano Ronaldo'nun ikinci corona virüs test sonucu da pozitif çıktı. -Devamını oku...
Fatih Terim ve kızı Buse Terim'e hakarete dava açıldı. -Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Havuç çorbası
- Bademli tavuk
- Şehriyeli bulgur pilavı
- Süt helvası
Günün videosu
Akan nehrin tamamen donma anı