Akşam Postası | 22 Ekim 2020

Gündem

İstanbul'da eğitim uçağı düştü. -Devamını oku...

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. -Devamını oku...

Şeyma Yıldız'ı öldüren babasının cezası belli oldu. -Devamını oku...

Kadir Şeker karantinaya alındı. -Devamını oku...

İzmir açıklarında deprem. -Devamını oku...

Hulusi Akar'dan S-400 açıklaması. -Devamını oku....

Dünya

Güney Kore'de grip aşısı olan 13 kişi hayatını kaybetti. -Devamını oku...

Azeri spiker haberi verirken gözyaşlarını tutamadı. -Devamını oku...

Ermenistan balistik füze ile saldırdı. -Devamını oku...

Belçika Dışişleri Bakanı yoğun bakıma kaldırıldı. -Devamını oku...

Magazin

Müzmin bekar Hakan Altun, artık isyan etti. Altun, “Evlenmeyi düşünüyorum ama şu an hayatımda kimse yok" dedi. - Devamını oku...

Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'dan evlilik sinyali. - Devamını oku...

Merve Boluğur’un, binlerce kişinin ölümüne neden olan corona virüs salgınına rağmen, ısrarla maske takmamaya devam ediyor. - Devamını oku...

Barış Murat Yağcı (29) ile 'Survivor 2020'de üne kavuşan Nisa Bölükbaşı’nın (22), bir süredir aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Barış Murat Yağcı, aşk haberleri hakkında ilk kez konuştu. - Devamını oku...

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun bugün en mutlu günü. Çiftin kızları Lalin, dün gece Taksim Acıbadem Hastanesi'nde dünyaya geldi. - Devamını oku...

Spor

Cristiano Ronaldo'nun ikinci corona virüs test sonucu da pozitif çıktı. -Devamını oku...

Fatih Terim ve kızı Buse Terim'e hakarete dava açıldı. -Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

Havuç çorbası

Bademli tavuk

Şehriyeli bulgur pilavı

Süt helvası

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Günün videosu

Akan nehrin tamamen donma anı







