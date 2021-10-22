Akşam Postası | 22 Ekim 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan son rakamı açıkladı: 6 milyar doları aştı! -Devamını oku...

Sağlık Bakanlığı’ndan yeni uygulama! Hastaneye giden herkesi ilgilendiriyor… -Devamını oku...

Peş peşe uyarılar geldi! Kar yağışı bekleniyor -Devamını oku...

MEB açıkladı! LGS ve YGS'ye girecekler dikkat! Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Yeni model geliyor! -Devamını oku...

‘15 Kasım’ alarmı! Uzmanlar ‘umarım bugünlerimizi aramayız’ diyerek duyurdu… -Devamını oku...

İSKİ duyurdu! Barajlardaki doluluk oranı düştü -Devamını oku...

Fransa'dan 38 milyon vatandaşına 100 avroluk destek! -Devamını oku...

ABD'li öğretmenin sınıftaki ırkçılığı kamerada! -Devamını oku...

4 yaşındaki çocuğun inanılmaz kurtuluşu! 21 metreden düşüşü sıyrıklarla atlattı -Devamını oku...

Avustralyalı manken Shanina Shaik, duştan çıkar çıkmaz ayna karşısına geçti. Üstsüz şekilde poz veren Shaik, sosyal medyanın gündemine oturdu. - Devamını oku...

Uzun süre sonra İbo Show ile ekranlara dönen ve geçtiğimiz haftalarda verdiği konserlerle gündeme gelen İbrahim Tatlıses, dün bir kadınla el ele olduğu fotoğrafını sosyal medya sayfasından paylaştı. İbrahim Tatlıses’in yanındaki bu kişinin ise kim olduğu ortaya çıktı. - Devamını oku...

Önceki gün Harbiye Açıkhava'da Edis'in konseri vardı, ünlü popçuyu dinlemeye gelenler arasında Hakan Baş da vardı. Hakan Baş Bensu Soral ile sallantıda olan evliliğiyle ilgili de konuştu. - Devamını oku...

Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde oğlu Kuzey Deniz’i görmek için eski eşi Feyza Aktan’ın evine gittiği ve Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan, tarafından darp edildiği öne sürülmüş hatta Feyza Aktan’ın Özcan Deniz’in üstünü parçaladığı iddia edilmişti. Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında yaşanan şiddet olayının görüntüleri ortaya çıktı. - Devamını oku...

2019 senesinde Berfu Yenenler ile dünyaevine giren Eser Yenenler mutlu bir evlilik sürüyor. Eser Yenenler önceki akşam Haber Global ekranlarında yayınlanan bir programa konuk oldu. Eser Yenenler, Deniz Akkaya’nın yaptığı bir açıklamaya canlı yayında tepki gösterdi. - Devamını oku...

Genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, yeni dizisinin heyecanını yaşıyor. Aktaş'ın rol alacağı, 'Hayat' karakterine hayat vereceği dizinin fragmanı yayınlandı. Ancak Aktaş, fragmanda ışığın azizliğine uğradı. Kameralar önünde adeta çıplak kaldı. - Devamını oku...

UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 15'e girmemiz lazım - Devamını oku...

Kulüpler Birliği 7 hakemin kellesini istiyor - Devamını oku...

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu en çok maç oynayan, en çok gol atan ve en çok asist yapan oyuncu olarak Galatasaray'ın adeta her şeyi konumunda. - Devamını oku...

Fenerbahçe'de Mesut Özil kriz yaratmaya devam ediyor! Küfürler etti, su şişelerini tekmeledi. - Devamını oku...