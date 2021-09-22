Akşam Postası | 22 Eylül 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afgan mülteci açıklaması -Devamını oku...

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MEB harekete geçti! 9,10,11 ve 12. sınıfların notları için 81 ile yazı gönderildi... -Devamını oku...

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Koronavirüs aşılarıyla ilgili skandal iddia! Çöpe mi gidecek? -Devamını oku...

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin danışmanına suikast girişimi -Devamını oku...

O Ses Türkiye yarışmasının yeni sezonunda jüri üyelerinin kimler olacağı son zamanlarda merak konusuydu. Yarışmanın fenomenleri Acun Ilıcalı’dan gelecek yanıtı sabırsızlıkla bekliyorlardı. Acun Ilıcalı, en sonunda O Ses Türkiye jüri üyelerini sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımla açıkladı. - Devamını oku...

İzzet Özilhan ile evlendikten sonra ekranlardan uzaklaşan Yasemin Özilhan, önceki gün dostlarını evinde ağırladı. Misafirlerine kendi elleriyle pizza yaptı. - Devamını oku...

2014 yılında nikah masasına oturduğu Uraz Kaygılaroğlu ile 2019’da boşanan Melis İşiten, bir süredir komedyen Sergen Deveci ile aşk yaşıyor. Sergen Deveci, aşkları hakkında ilk kez konuştu. - Devamını oku...

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor 2021' yarışmasındaki başarılı performansıyla adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, son dönemde yaptırdığı burun estetiği ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Aleyna Kalaycıoğlu, adının bir süredir aşk dedikodusuna karıştığı 'Survivor Panorama' yorumcusu Gökhan Özdemir ile bir mekanda objektiflere takıldı. - Devamını oku...

Tülin Şahin şu sıralar çocuğunun babası Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile zor günler yaşıyor. Portekizli iş insanıyla mahkemelik olan Tülin Şahin, kafa dağıtmak için tatile çıktı. Tülin Şahin, tatilden bikinili pozunu sosyal medya sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu. - Devamını oku...

Geçtiğimiz haftalarda yeşil hırkası ile objektif karşısına geçen Demet Özdemir, ilgi odağı olmuştu. Hazal Filiz Küçükköse'nin tercihi de aynı oldu. İşte 2600 TL'lik hırka... - Devamını oku...

Sergen Yalçın dünya basınında böyle yer aldı: Balotelli'ye 'beyinsiz' diyen adam - Devamını oku...

Sergen Yalçın - Balotelli olayının kronolojik gelişimi - Devamını oku...

Türkiye A Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz için Türkiye macerası sıkıntılı başladı. Kuntz'un imza törenindeki Sergen Yalçın sözleri, Beşiktaş'ın hocasıyla arasında polemiğe neden oldu. - Devamını oku...

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın ardından bir sakatlık haberi de Michy Batshuayi'den geldi. Batshuayi, Altay maçında oynayamayacak. - Devamını oku...

Ronaldo’nun annesinden samimi açıklamalar ve Messi anısı: Oğlum futbolcu olmasaydı duvar ustası olurdu. - Devamını oku...

Gaziantep FK ile Başakşehir arasında oynanan maçta Muhammet Demir, 10. saniyede gol attı. Demir'in attığı gol tarihi geçti ve Süper Lig'in en erken golü oldu. - Devamını oku...



