Akşam Postası | 22 Haziran 2020
Akşam Postası'yla 5 dakikanı ayırarak her şeyden haberdar ol. Öne çıkan haberler burada. Akşam Postası'nı oku, günü değerlendir.
22 Haziran 2020, Pazartesi 17:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
- Bursa Kestel'deki sel felaketinde hayatını kaybeden 5 kişiden 4'ü aynı ailedenmiş. Devamını oku...
- Maskesiz sokağa çıkma yasağı hangi illerde geçerli? Maske takmamanın cezası ne kadar? Devamını oku...
- Fabrikada 4 işçide corona virüs çıktı! "Belirtim var dedim, atlatırsın dediler" Devamını oku...
- Maskesiz yakalanan genç, "Soyadımı bilmiyorum" diyerek polisi ikna etmeye çalıştı. Devamını oku...
- Postacının kavga sırasında kulağını ısırarak koparan saldırgan tutuklandı. Devamını oku...
- Bankalar 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla göndermeyecek.Devamını oku...
- Kurban vekalet ücretleri belli oldu! 2020 yılı kurban vekalet ücreti.Devamını oku...
- AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı: 2 gün boyunca sürecek.Devamını oku...
- Adli Tıp'ın raporuna göre ölümle biten 34 obezite ameliyatının yüzde 77'si hatalı. Devamını oku...
Dünya
- ABD'de açık hava partisinde ateş açıldı: 2 ölü, 7 yaralı var.Devamını oku...
- Apple WWDC 2020 bugün başlıyor - Devamını oku...
- Halkalı Güneş tutulmasının Dünya’daki gölgesi uzaydan görüntülendi - Devamını oku...
- İki yıllık kuraklığın ardından Güneydoğu Avustralya yeşile dönüyor - Devamını oku...
- Pakistan'ın Karaçi kentinde 17 yaşındaki bir genç, sosyal medyada paylaşmak için video çekerken silahın kazara ateş alması sonucu yaşamını yitirdi. - Devamını oku...
- Steam'de Dark Souls, Tekken 7 gibi oyunlar indirime girdi - Devamını oku...
- The Last of Us Part 2 satış rekoru kırdı - Devamını oku...
- Kurt Cobain'in çaldığı gitar 6 milyon dolara satıldı - Devamını oku...
Magazin
- Hande Ataizi 6 yaşındayken babası Mehmet Ali Ataizi tarafından terk edilmiş, baba-kız bir daha hiç görüşmemişti. Ünlü oyuncu Babalar Günü'nde Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu ve daha önce hiç anlatmadığı şeyleri anlattı. Devamını oku...
- Acun Ilıcalı, Survivor bittikten sonra başlaması beklenen MasterChef hakkında şaşırtan açıklamalarda bulundu. Programda yarışmak için yoğun bir talep olduğunu dile getiren Ilıcalı, "Lütfen başvurmayın" dedi. Devamını oku...
- Cansu Dere ‘Yuzu’ adlı online dergiye röportaj verdi. En iyi arkadaşlarından birinin Ece Sükan olduğunu, birlikte hiç gitmedikleri ülkeleri keşfetmekten büyük keyif aldıklarını söyledi. Devamını oku...
Spor
- Galatasaray'da Gaziantep FK maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Radamel Falcao'nun adalesinde hasar ve kanama tespit edildi. Oyuncunun Başakşehir'e karşı oynaması beklenmiyor. - Devamını oku...
- Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki tecrübeli oyuncusu ve kaptanı Emre Belözoğlu son 1 haftayı oldukça yoğun geçirdi. Hem futbolcu hem teknik direktör hem sportif direktör olan Emre, 26 Temmuz'daki jübilesinin ardından asıl rolünü üstlenecek. - Devamını oku...
- Nihat Özdemir, beIN Sports'un sözleşme uzatmak istediğini açıkladı. - Devamını oku...
- Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı söylenen Hakan Mert Yandaş'ın Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi. Yandaş, Galatasaray işi ağırdan alınca Fenerbahçe ile anlaştı. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Düğün çorbası
- Türlü yemeği
- Çoban salata
- Kakaolu ıslak kek
Günün videosu: Sosyal medyada oldukça ilgi gören videoda bir vatandaşın dezenfektan ile abdest alması dikkat çekti.
Günün bulmacası
BUNLARI DA OKUYUN