Türkiye Akşam Postası | 22 Haziran 2020

Akşam Postası | 22 Haziran 2020

Türkiye

Akşam Postası | 22 Haziran 2020

Akşam Postası'yla 5 dakikanı ayırarak her şeyden haberdar ol. Öne çıkan haberler burada. Akşam Postası'nı oku, günü değerlendir.

22 Haziran 2020, Pazartesi 17:41 Son Güncelleme:
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Gündem

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  • Fabrikada 4 işçide corona virüs çıktı! "Belirtim var dedim, atlatırsın dediler" Devamını oku...
  • Maskesiz yakalanan genç, "Soyadımı bilmiyorum" diyerek polisi ikna etmeye çalıştı. Devamını oku...
  • Postacının kavga sırasında kulağını ısırarak koparan saldırgan tutuklandı. Devamını oku...
  • Bankalar 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla göndermeyecek.Devamını oku...
  • Kurban vekalet ücretleri belli oldu! 2020 yılı kurban vekalet ücreti.Devamını oku...
  • AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı: 2 gün boyunca sürecek.Devamını oku...
  • Adli Tıp'ın raporuna göre ölümle biten 34 obezite ameliyatının yüzde 77'si hatalı. Devamını oku...

Dünya

Magazin

  • Hande Ataizi 6 yaşındayken babası Mehmet Ali Ataizi tarafından terk edilmiş, baba-kız bir daha hiç görüşmemişti. Ünlü oyuncu Babalar Günü'nde Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu ve daha önce hiç anlatmadığı şeyleri anlattı. Devamını oku...
  • Acun Ilıcalı, Survivor bittikten sonra başlaması beklenen MasterChef hakkında şaşırtan açıklamalarda bulundu. Programda yarışmak için yoğun bir talep olduğunu dile getiren Ilıcalı, "Lütfen başvurmayın" dedi. Devamını oku...
  • Cansu Dere ‘Yuzu’ adlı online dergiye röportaj verdi. En iyi arkadaşlarından birinin Ece Sükan olduğunu, birlikte hiç gitmedikleri ülkeleri keşfetmekten büyük keyif aldıklarını söyledi. Devamını oku...

Spor

  • Galatasaray'da Gaziantep FK maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Radamel Falcao'nun adalesinde hasar ve kanama tespit edildi. Oyuncunun Başakşehir'e karşı oynaması beklenmiyor. - Devamını oku...
  • Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki tecrübeli oyuncusu ve kaptanı Emre Belözoğlu son 1 haftayı oldukça yoğun geçirdi. Hem futbolcu hem teknik direktör hem sportif direktör olan Emre, 26 Temmuz'daki jübilesinin ardından asıl rolünü üstlenecek. - Devamını oku...
  • Nihat Özdemir, beIN Sports'un sözleşme uzatmak istediğini açıkladı. - Devamını oku...
  • Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı söylenen Hakan Mert Yandaş'ın Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi. Yandaş, Galatasaray işi ağırdan alınca Fenerbahçe ile anlaştı. - Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Düğün çorbası 
  • Türlü yemeği 
  • Çoban salata
  • Kakaolu ıslak kek

Tarifler için tıklayın.

Günün videosu: Sosyal medyada oldukça ilgi gören videoda bir vatandaşın dezenfektan ile abdest alması dikkat çekti.


Günün bulmacası

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