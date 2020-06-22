Akşam Postası | 22 Haziran 2020

Hande Ataizi 6 yaşındayken babası Mehmet Ali Ataizi tarafından terk edilmiş, baba-kız bir daha hiç görüşmemişti. Ünlü oyuncu Babalar Günü'nde Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu ve daha önce hiç anlatmadığı şeyleri anlattı.