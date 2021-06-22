Akşam Postası | 22 Haziran 2021

Yerli aşıda Faz-3'e geçildi. Yerli aşının adını Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Devamını oku...

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? 2 farklı talep var. Devamını oku...

Dul yetim milyonları ilgilendiren karar! İptal edildi, çift maaş... Devamını oku...

'Cinsel istismara uğradım' diyen kız çocuğu konuştu: Annem bana inanmayıp bayıltana kadar dövdü. Devamını oku...





İngiltere'den binlerce kişilik test! Telefonlara uyarı gelecek. Devamını oku...

Aşı olmayana iş verilmeyecek! Rusya'dan flaş koronavirüs kararı. Devamını oku...

Filipin Devlet Başkanı Duterte'den aşı olmak istemeyenlere hapis tehdidi. Devamını oku...

Aylardır hamile olduğu iddialarını yalanlayan Şeyma Subaşı'dan itiraf geldi. Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığı yapan Subaşı hamile olduğunu açıkladı. - Devamını oku...

Bir süredir Dumping sendromuyla mücadele eden ünlü sunucu Seren Serengil'in son paylaşımı olay oldu. Aşırı zayıflaması sevenlerini korkuttu. - Devamını oku...

Ünlü oyuncu Deniz Çakır'ın evinin önünde park halinde bıraktığı elektrikli bisikletini çaldığı iddiasıyla 10 yıla kadar hapsi istenen erkek hemşire Uygar K. hakim karşısına çıktı. - Devamını oku...

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, eşi Ozan Baran’la hayatını ABD’de sürdürüyor. Yalçın, önceki gün paylaştığı fotoğrafla bebek mesajı verdi. Öte yandan paylaştığı fotoğraflarda yaptığı abartılı photoshop, dikkatlerden kaçmadı. - Devamını oku...

Ünlü oyuncu Altan Gördüm, sahibi olduğu şirketi devretti. Yeni sahiplerinden ücretini alamadığını ileri süren Gördüm, icra müdürlüğüne başvurarak paranın tahsil edilmesini istedi. Şirketin yeni sahipleri ise ünlü oyuncunun dolandırıcılık kastıyla hareket ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. - Devamını oku...

Emrah, kendi adıyla kripto para piyasasına girmeye hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı ve oyuncu, yatırım danışmanlarının yönlendirmesi doğrultusunda gerekli prosedürleri yerine getirmek için çalışmalara başladı. - Devamını oku...

Hakan Çalhanoğlu İnter için sağlık kontrolünde. Devamını oku...

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay entübe edildi.Devamını oku...

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas ve yönetimi mazbatasını aldı.Devamını oku...