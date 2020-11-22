Akşam Postası | 22 Kasım 2020

Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra ile anılan Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hakkında çıkan iddiaları sosyal medya sayfasından açıklamaya yaparak yalanladı. Selin Ciğerci'nin arabasından açıklama yapan Melisa Emirbayer "Seren Serengil tarafından oyuna getirildim" dedi. Serengil ise Melisa ile olan ses kayıtlarını ve mesajları paylaştı.