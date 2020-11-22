Akşam Postası | 22 Kasım 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısıtlamalara uyulmazsa ilave tedbirler alabiliriz" dedi. Yaklaşık 16 gün önce corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklayan teknik direktör Bülent Uygun, sağlığına kavuştu. İstanbul'da çaresiz kalan garsonlar memleketlerine dönüyor. Daha fazlası için Akşam Postası'nı oku.
22 Kasım 2020, Pazar 18:06 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kısıtlamalara uyulmazsa ilave tedbirler alabiliriz. Devamını oku...
- İstanbul'da çaresiz kalan garsonlar memleketlerine dönüyor. Devamını oku...
- Hizmetler sektöründe çalışanlar dikkat! Kısa çalışma dönemi başladı. Devamını oku...
- Sağlık Bakanlığı'ndan corona virüs test ücretleri için açıklama. Devamını oku...
- Kedi kesip yediğini söyleyen kadın hastaneye götürüldü. Devamını oku...
- Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala şoke eden görüntü. Devamını oku...
- Sosyal deney için dilenci olan kişinin yarım saatte topladığı para dudak uçuklattı. Devamını oku...
Dünya
- On binlerce kişi maskesiz halde toplanıp corona virüs yasağına meydan okudu. Devamını oku...
- Corona aşısı nasıl nakledilecek? Pfizer/BioNTech'ten açıklama. Devamını oku...
- İngiltere'den yeni corona virüs kararı. Devamını oku...
Magazin
- Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra ile anılan Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hakkında çıkan iddiaları sosyal medya sayfasından açıklamaya yaparak yalanladı. Selin Ciğerci'nin arabasından açıklama yapan Melisa Emirbayer "Seren Serengil tarafından oyuna getirildim" dedi. Serengil ise Melisa ile olan ses kayıtlarını ve mesajları paylaştı. Devamını oku...
- 9 yıl aradan sonra yeniden yayın hayatına başlayan İbo Show'un ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dün akşam yayınlanan bölümde İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar'ın düeti geceye damga vurdu. Usta sanatçı Tatlıses'in düet sırasında duygulandığı anlar dikkatlerden kaçmadı. Devamını oku...
- Berkun Oya’nın yazıp yönettiği “Bir Başkadır” adlı dijital proje geçen hafta sosyal medyanın gündemine damga vurdu. Dizide “Ruhiye” rolüne hayat veren Funda Eryiğit’in çekimler sırasında yönetmen Berkun Oya ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı. Devamını oku...
Spor
- Yaklaşık 16 gün önce corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklayan teknik direktör Bülent Uygun, sağlığına kavuştu. - Devamını oku...
- Barcelona'nın Atletico Madrid'e 1-0 yenildiği maçta sakatlanan Gerard Pique'den kötü haber geldi. Barcelona 3 puanı kaybettiği maçta Pique'yi de kaybetti. İspanyol futbolcunun 4-6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. - Devamını oku...
- Kayserispor karşısında forma giymesi mümkün görünmeyen Falcao'nun sakatlığı yılan hikayesine döndü. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Un çorbası
- Pirinçli soğan dolması
- Piyaz
- Tiramisu
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