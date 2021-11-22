Akşam Postası | 22 Kasım 2021

Kritik Kabine toplantısı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak. Devamını oku...

Cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme'nin gözaltındaki ailesiyle ilgili flaş gelişme. Devamını oku...

Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Asgari ücret için 5 bin 200 lira mümkün mü? İşte son açıklama. Devamını oku...

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Avrupa'da koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin artırılması ile protestolar baş göstermeye başladı. Belçika ve Hollanda'da göstericiler polisle çatışırken Avusturya'da ülke genelinde tam kapanma kararı alındı. Devamını oku...

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Canından endişe edilen Çinli tenisçi ilk kez konuştu. Devamını oku...

Sanat dünyasının örnek ikilisi arasında yer alan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, geçen haftalarda bebek sevinci yaşamıştı. Geçtiğimiz günlerde ise Bergüzar Korel doğum öncesi çektiği 11 saatlik sancıyı takipçileriyle paylaşmıştı. Bergüzar Korel şimdi ise bebeğini emzirdiği anları takipçilerinin beğenisine sundu. Devamını oku...

MasterChef'in favori yarışmacıları arasında gösterilmesine rağmen geçen hafta elenen Emre Büber'den beklenen paylaşım geldi. Emre Büber, oğluna kavuştu. Devamını oku...

Meme kanseriyle mücadele eden oyuncu Canan Ergüder, geçtiğimiz günlerde tedavisinin tamamlandığını söylemişti. Ergüder, bomba diziye transfer oldu. Devamını oku...

Dünyaca ünlü ve Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry (55), hem başrol oynadığı hem de yönetmenliğini yaptığı filmi 'Bruised' ile ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. İşte ünlü ismin açıklamaları... Devamını oku...

Amerikalı oyuncu, komedyen ve senarist Paul Rudd, geçen haftalarda People dergisi tarafından 2021'in yaşayan en seksi erkeği seçilmişti. Bu seçimle ilgili 'Bunu benden önce alması gereken çok insan var' şeklinde açıklama yapan ünlü isim kariyeriyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Devamını oku...

Galatasaray'da yeni Fenerbahçe serisi: 8 yıldır evinde kazanamıyor - Devamını oku...

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