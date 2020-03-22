Akşam Postası | 22 Mart 2020

Gündem

Tarım ve Orman Bakanlığı, corona virüsle mücadele kapsamında gıda güvenliği ve hayvanlardan bulaş riskiyle ilgili merak edilen 15 soruyu yanıtladı. Gıdalardan insanlara corona virüs bulaşır mı? Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüs salgını nedeniyle ev telefonlarından sesli mesaj ile “evde kal” uyarısında bulundu.Devamını oku...

İstanbul Valisi Yerlikaya corona virüs nedeniyle "Bu süreç, kesinlikle evlerimizde kalmamız gereken çok önemli bir tedbir dönemidir. Bugün sahillerde, parklarda geçirilecek tedbirsiz zamanlar, yarın sevdiklerimizi üzecek durumlara dönüşmesin" dedi.Devamını oku...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı fedakarca savaş veren sağlık çalışanlarını, İstanbul’da Marmaray, Ankara’da Başkentray ve İzmir'de İzban'dan bugün itibarıyla ücretsiz faydalanacağını bildirdi.Devamını oku...

İçişleri Bakanlığı, corona virüs nedeniyle 81 İl Valiliğine 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan “Sokağa Çıkma Kısıtlaması/ Yasağı Genelgesi”ne ek bir genelgeyi daha bu gece saat 01.00’da valiliklere gönderdi. Devamını oku...

Diyarbakır’da bir ses yarışmasında adını duyurduktan sonra erkek arkadaşı tarafından başından vurulması sonucu ağır yaralanan Mutlu Kaya'nın ablası, erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Devamını oku...





Dünya

Dünya genelinde yeni tip corona virüs salgınında can kaybı 13 bin 69'a yükseldi. En çok can kaybının yaşandığı ülke İtalya. Türkiye'de yaşanan son durumu ise Sağlık Bakanı Koca paylaştı. Devamını oku...

İtalya'da Başbakan Conte, Facebook hesabından yaptığı yayınla ulusa seslendi. Conte, "Ülke, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en zor krizle karşı karşıya" olduklarını belirterek stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetlerinin durdurulacağını söyledi. Devamını oku...

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülke genelinde 25 binden fazla kişinin corona virüsten (Covid-19) etkilendiğini belirterek, "En kötüsü henüz gelmedi" ifadelerini kullandı. Devamını oku...





Magazin

yorumlayarak corona virüse yorumlayan Doğanay Tüzüngüç’ün şarkısı sosyal medyada paylaşma rekoru kırdı. Doğanay Tüzüngüç o şarkının hikayesini ve gelen yorumları anlattı. Devamını oku...

Corona virüs salgını nedeniyle evinde kalan Hacı Sabancı, spor yapmayı ihmal etmediğini gösterdiği paylaşımıyla olay oldu. Boğaz kenarındaki fotoğrafının altına bir takipçisi "Siz dışarıdasınız spor bahanesiyle. Pes yani" diye tepki gösterince, Sabancı evde olduğunu belirterek "Sakin ol şampiyon, evdeyim" diye yazdı. Sabancı'nın yanıtı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Devamını oku...

Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, küresel çapta corona virüsle mücadele eden, acil durum hazırlık ve müdahale programlarını finanse eden Clara Lionel Derneği’ne 5 milyon dolar bağışladı. Devamını oku...





Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, liglerin 17 Nisan'da başlamasını önerdi. - Devamını oku...

İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan, kulüpte görev alan efsanevi futbolcu Paolo Maldini ve kulüpte forma giyen oğlu Daniel Maldini’nin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. - Devamını oku...

Dybala ve kız arkadaşının corona virüs testi pozitif çıktı. - Devamını oku...

Çin Süper Ligi'nde corona virüse yakalandığı tespit edilen ilk isim Fellaini. - Devamını oku...

Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. - Devamını oku...

Daily Telegraph'ın haberine göre Premier Lig, kalan maçlar oynandıktan sonra 12 Temmuz'da sona erecek. - Devamını oku...

Galatasaray'ın 3 kaptanı Muslera, Selçuk ve Donk, aldıkları ortak kararla maaş gecikmesini sorun etmeyecek. Bunun yanında ise bir haftalık primlerini birleştirerek kulüp personeline jest yapacak ve böylece Galatasaray yönetiminin elini rahatlatacak. - Devamını oku...





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