Türkiye Akşam Postası | 22 Mart 2021

Akşam Postası | 22 Mart 2021

Türkiye

Akşam Postası | 22 Mart 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Selahattin Demirtaş'a, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Kar İstanbul'a ne zaman yağacak? Meteoroloji 23 ili turuncu kodla uyardı. AB'den Uygur Türklerine uygulanan politikalarla ilgili Çin'e yaptırım kararı geldi. Daha fazlası için Akşam Postası.

22 Mart 2021, Pazartesi 17:59 Son Güncelleme:
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  • Demirtaş'a, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası. Devamını oku...
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  • Ümit Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Tolunay Kafkas, 'elden kaçtı' denilen Yusuf Demir ve Ercan Kara'nın menajerlerini yalan söylemekle itham etti. Oyuncuların menajeri Sertan Güneş, Türkiye'den kimsenin kendileriyle iletişime geçmediğini ve bu nedenle mecburen Avusturya'yı seçtiklerini söylemişti. - Devamını oku...
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  • Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa ile yollar ayrıldı. - Devamını oku...
  • Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarının yorumcusu Ahmet Çakar, önceki hafta twitter'dan 'hakkınızı helal edin' yazarak şaşırtmıştı. Herkesi meraka sürükleyen Çakar'ın kanaldan ayrılacağı söylentileri dolaşmıştı. Ancak Çakar bu haftaki programda o sözlerinin sebebini açıkladı. - Devamını oku...
  • Fenerbahçe dünkü Beşiktaş derbisiyle beraber bu sezon ligdeki 30. maçını oynadı. Çok geniş bir kadroya sahip olan sarı lacivertlilerde ideal 11 bulunamaması sorunu bir kez daha ortaya çıktı. Erol Bulut bu sezonki 30. maçta 29 farklı ilk 11 kurdu. - Devamını oku...

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • SOĞAN ÇORBASI
  • KIBRIS KÖFTESİ
  • SEBZE PİLAVI 
  • UN KURABİYESİ 

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