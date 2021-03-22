Akşam Postası | 22 Mart 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Selahattin Demirtaş'a, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Kar İstanbul'a ne zaman yağacak? Meteoroloji 23 ili turuncu kodla uyardı. AB'den Uygur Türklerine uygulanan politikalarla ilgili Çin'e yaptırım kararı geldi. Daha fazlası için Akşam Postası.
22 Mart 2021, Pazartesi 17:59 Son Güncelleme:
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- Bakan Elvan'dan ekonomi mesajı: Makro politika kararlılıklar sürdürülecek. Devamını oku...
- Demirtaş'a, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası. Devamını oku...
- Kar İstanbul'a ne zaman yağacak? Meteoroloji 23 ili turuncu kodla uyardı. Devamını oku...
- 2 yaşındaki yeğenine sigara içirdi, vurdu, ayaklarını yıkattı! Tepki çeken olayda yeni gelişme. Devamını oku...
- Boşanma aşamasındaki kocası Rabia Doğan'ı sokak ortasında öldürdü. Devamını oku...
- Prof. Dr. Şener'den son dakika koronavirüs uyarısı: Türkiye tamamen kapanabilir... Devamını oku...
- AB'den Uygur Türklerine uygulanan politikalarla ilgili Çin'e yaptırım kararı. Devamını oku...
- Putin yarın koronavirüs aşısı olacak. Devamını oku...
- Olimpiyatlara hazırlanan fenomen sporcu feci şekilde can verdi. Devamını oku...
- AstraZeneca aşılarını etkili olmadığı gerekçesiyle sattılar. Devamını oku...
- Erken seçim kararı alan Paşinyan'dan yeni adım. Devamını oku...
- Doğduğun Ev Kaderindir'de beklenmeyen bir ayrılık yaşandı. İddialara göre başrol oyuncusu İbrahim Çelikkol diziye veda ediyor. - Devamını oku...
- Ceren Hindistan: Eski eşimi cinsel içerikli film izlerken çıplak şekilde yakaladım - Devamını oku...
- Usta Oyuncu Ayla Karaca son yolculuğuna uğurlandı - Devamını oku...
- Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı'nın, Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen için özel bir program hazırlığı içinde olduğu iddia edildi. - Devamını oku...
- Seda Akman psikolog rolüyle Masumlar Apartmanı'na katıldı - Devamını oku...
- Ümit Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Tolunay Kafkas, 'elden kaçtı' denilen Yusuf Demir ve Ercan Kara'nın menajerlerini yalan söylemekle itham etti. Oyuncuların menajeri Sertan Güneş, Türkiye'den kimsenin kendileriyle iletişime geçmediğini ve bu nedenle mecburen Avusturya'yı seçtiklerini söylemişti. - Devamını oku...
- Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde kadroda olmayan Sadık Çiftpınar'ın idari ceza nedeniyle kadro dışı kaldığı iddia edilmişti. İddianın sahibi Kontra programı yorumcusu Serdar Ali Çelikler'di. Sadık, Çelikler'e bizzat cevap verdi: MR sonuçlarını gösterebilirim! - Devamını oku...
- Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa ile yollar ayrıldı. - Devamını oku...
- Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarının yorumcusu Ahmet Çakar, önceki hafta twitter'dan 'hakkınızı helal edin' yazarak şaşırtmıştı. Herkesi meraka sürükleyen Çakar'ın kanaldan ayrılacağı söylentileri dolaşmıştı. Ancak Çakar bu haftaki programda o sözlerinin sebebini açıkladı. - Devamını oku...
- Fenerbahçe dünkü Beşiktaş derbisiyle beraber bu sezon ligdeki 30. maçını oynadı. Çok geniş bir kadroya sahip olan sarı lacivertlilerde ideal 11 bulunamaması sorunu bir kez daha ortaya çıktı. Erol Bulut bu sezonki 30. maçta 29 farklı ilk 11 kurdu. - Devamını oku...
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
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- KIBRIS KÖFTESİ
- SEBZE PİLAVI
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