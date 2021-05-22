Akşam Postası | 22 Mayıs 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. -Devamını oku...

'Musab Turan' tepkisi! Fahrettin Altun: Yeni ve kirli bir oyun sahneleniyor -Devamını oku...

Polisten kaçan şüphelilerin otomobille çarptığı bekçi şehit oldu -Devamını oku...

Üsküdar'da araç denize düştü -Devamını oku...

'Hindistan varyant'ı ifadesi için talepte bulundular -Devamını oku...

Kabe imamına bıçaklı saldırı girişimi -Devamını oku...

Bir dönem İbrahim Tatlıses'in sahibi olduğu Tatlıses TV'de Genel Müdür olarak çalışan Fulya Akbay, Tatlıses'in kendisini tehdit ettiğini iddia ederek şikâyetçi oldu. 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret, tehdit' suçundan Tatlıses'in hapsi isteniyor. - Devamını oku...

Şarkıcı Işın Karaca, hakkında çıkan iddialar nedeniyle zor günler geçiren meslektaşı Hadise'nin, geçtiğimiz günlerde Belçika radyosuna yaptığı açıklamalarla ilgili sosyal medya paylaşımına çok konuşulacak bir yorumda bulundu. Karaca, kendisine tepki gösteren bir hesaba da "Ötede oyna" yanıtını verdi. - Devamını oku...

Meltem Miraloğlu, ses sanatçısı ve yazar Onur Akay hakkında suç duyurusunda bulundu. Miraloğlu, Akay’a karşı tedbir kararı alınması için İstanbul Aile Mahkemesi’ne de başvurdu. İşte detaylar... - Devamını oku...

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, evlilik hazırlığı yaptığı yapımcı Necati Kocabay ile dudak dudağa fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. İşte o çok konuşulan paylaşım... - Devamını oku...

Simge, yeni şarkısı ‘Sevmek Yüzünden’le yine iddialı bir çıkış yaptı. Müziğini de kendini de her seferinde daha yukarıya taşıyor. Konuşurken karşımda; ne istediğini bilen, hayatla bir sürü meselesini çözmüş, net bir kadın var. Gittikçe daha da güzelleşmesi de cabası. Diyor ki: Kendimi evli hayal edemiyorum ama evlensem de.... - Devamını oku...

Oyuncu Öykü Çelik, Survivor’da giydiği tişörtü açık artırmada 20 bin TL’ye sattı. Çelik, tokasını da 2 bin TL’ye bağışladı. - Devamını oku...

A Milli Takım futbolcuları ve teknik heyet koronavirüs aşısı yaptırdı -Devamını oku...

Galatasaray Onyekuru'nun opsiyonunu kullanmayacak -Devamını oku...

Sergen Yalçın 4 ismin üzerini çizdi -Devamını oku...