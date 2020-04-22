Akşam Postası | 22 Nisan 2020

Gündem

Corona virüs için 'Whatsapp Danışma Hattı' kuruldu. Devamını oku...

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması! 31 ilde 15.00'te başladı. Devamını oku...

Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Birkaç hafta gözlemeden ‘plato çizdik, çok iyi noktadayız’ demek insanı yanıltır. Birçok ülke bu yanılgıya düştü." dedi.Devamını oku...

4 günlük yasak için ramazan düzenlemesi yapıldı.Devamını oku...

Cumhurbaşkanlığı'ndan 3.3 milyon memuru ilgilendiren corona virüs adımı.Devamını oku...

Dünya

ABD Başkanı Donald Trumpİ İran savaş gemileri için 'vur emri' verdiğini açıkladı. Devamını oku...

Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçebilecek en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor. Devamını oku...

Almanya'dan beklenen haber geldi! Sağlıklı insanlar üzerinde denenecek.Devamını oku...

Salgın sürecinde gerçekleşen ilk toplu dava: Sağlık çalışanları New York eyaletine ve iki hastaneye dava açtı.Devamını oku...





Magazin

Şef Danilo Zanna'nın babası Armando Zanna hayatını kaybetti. - Devamını oku..

Oyuncu Anıl Altan ile evli olan Pelin Akil, sosyal medya hesabından kendisini çocukları Alin ve Lina arasında ayrımcılık yapmakla suçlayan takipçisine isyan etti. - Devamını oku...

Ece Erken, Benan Mahmutyazcıoğlu hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. - Devamını oku...

Şarkıcı Petek Dinçöz, bir dönem sunuculuğunu yaptığı 'Arım Balım Peteğim' programındaki yapımcısıyla mahkemelik oldu. - Devamını oku...





Spor

Loris Karius'un gidişinin ardından son 8 maçta kale, genç takımın kalecisi Ersin Destanoğlu'na emanet olacak. - Devamını oku...

Robin van Persie 2015 yılında Fenerbahçe ile sözleşme imzalamış ve yaklaşık 2.5 senelik bir Türkiye macerası yaşamıştı. Van Persie İspanyol basınına bu maceradan duyduğu pişmanlığı anlattı. - Devamını oku...

Beykan Şimşek: "Ersun Yanal bizimle ilgilenmedi, Aykut Kocaman farklıydı" - Devamını oku...

Günün menüsü

"Bugün ne pişirsem" diyenlere günün menüsü!

Mercimek çorbası tarifi

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haberler/tavuk-sinitzel-tarifi" target="_blank" style="color: inherit;">avuk şinitzel tarifi Sade bulgur pilavı tarifi

Acı badem kurabiye tarifi

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