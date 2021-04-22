Türkiye Akşam Postası | 22 Nisan 2021

Akşam Postası | 22 Nisan 2021

Türkiye

Akşam Postası | 22 Nisan 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor. Bakan Koca'dan önemli açıklamalar: Sputnik V aşısı yakında devreye girecek. - Türk bilim insanları buldu: Koronavirüsün etkilerini 20 saate kadar öteliyor. - Elektrik faturaları ile ilgili tepki çeken iddiaya EPDK’dan açıklama. Daha fazlası için Akşam Postası.

22 Nisan 2021, Perşembe 17:51 Son Güncelleme:
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  • Bakan Koca'dan önemli açıklamalar! 'Sputnik V aşısı yakında devreye girecek' -Devamını oku...
  • Elektrik faturaları ile ilgili tepki çeken iddiaya EPDK’dan açıklama -Devamını oku...
  • 82 saat sürecek kısıtlama öncesi trafik yoğunlaştı -Devamını oku...
  •  Türk bilim insanları buldu: Koronavirüsün etkilemesini 20 saate kadar öteliyor -Devamını oku...
  • Aşı ikna timi çat kapı gidip ilk doz koronavirüs aşısını yaptı -Devamını oku...
  • Mersin'de geniş katılımlı etkinlikler ertelendi -Devamını oku...

  • Afrika'ya son kullanma tarihi geçmiş aşılar gönderildiği iddia edildi -Devamını oku...
  • Gözüne damla yerine yapıştırıcı sürdü, neredeyse kör oluyordu -Devamını oku...

  • Kanal D ekranlarında yayınlanan “Şarkılar Bizi Söyler” programının çekimleri öncesi rahatsızlanan sanatçı Hakan Altun, ekip arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. - Devamını oku
  • Şarkıcı Ebru Gündeş, Reza Zarrab'a boşanma davası açmış ve Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisi olduğunu öne sürmüştü. O kadınlardan birinin şarkıcı Hadise olduğu iddia ediliyor. Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Hadise-Ebru Gündeş geriliminde tarafını belli etti. - Devamını oku
  • Seren Serengil'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Can Tanrıyar'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, "Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi. - Devamını oku
  • Yıllar sonra ekranlara geri dönen Hülya Avşar yine sosyal medyanın diline düştü. Sosyal medya kullanıcıları Avşar’a çok fazla filtre uygulandığını belirtti. - Devamını oku
  • TRT1’in samimi hikayeleri ve usta oyuncu kadrosuyla sekiz sezondur ekranlara gelen sevilen dizisi Seksenler’in kadrosuna Reha Özcan dahil oldu. - Devamını oku
  • Müge Anlı’nın programda söylediği sözler, sosyal medyanın gündemine oturdu. Pandemiye dikkat çeken Anlı, “Brad Pitt geldi seni Gaziantep'te bekliyor deseler gitmem” dedi. - Devamını oku

  • UEFA Başkanı Alexander Ceferin ile Real Madrid Başkanı Florentino Perez arasındaki 'organizasyon' gerilimi, yerini karşılıklı açıklamalara bıraktı. İki taraftan da sert açıklamalar geldi. - Devamını oku
  • Daum'dan Fatih Terim için 'istifa' göndermeli paylaşım geldi. - Devamını oku
  • Ücretinin düşük olmasından ötürü otomatik opsiyon devreye girmesin diye maçlara çıkmak istemediği iddia edilen Aboubakar için Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den açıklama geldi. - Devamını oku
  • Altay Bayındır Avrupa Şampiyonası'na yetişecek mi? Doktoru açıkladı. - Devamını oku

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • MERCİMEK ÇORBASI
  • HASANPAŞA KÖFTE
  • ERİŞTE MAKARNASI
  • SUPANGLE

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