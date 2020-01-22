Akşam Postası | 22 Ocak 2020

Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ‘Made in Turkey yerine Türkiye yazın' çıkışı sonrası iş dünyası ‘Made in Türkiye’ etiketi için harekete geçti. TİM, yasal düzenleme hazırlıyor. Devamını oku...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi' ve 'Noter Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi' olarak ifade ettiğimiz bu uygulamalara 3 Şubat 2020 tarihinden itibaren tüm noterliklerde aynı anda başlayacağız." dedi. Devamını oku...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemlerde gündeme gelen grip vakaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Devamını oku...

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlardan kimlik sorabilme ve adli görevler verilmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını belirtti. Devamını oku...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un verilerine göre, İstanbul'da yarın öğle saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olmasının beklendiğini duyurdu. Devamını oku...

Milli Saraylar İdaresi'ne bağlı Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan restorasyon çalışmaları sırasında duvar sıvasının ardında 1917 tarihli gazete parçaları çıktı. Gazete parçalarında 'Osmanlı' ve 'Prens Celaleddin' isimli uçaklarının 40 dakikalık seferlerinin başarı ile gerçekleşmesi yer aldı. Devamını oku...





Dünya

Hafter milisleri, Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı’nı grad füzeleriyle vurdu. Devamını oku...

ABD lideri Trump, Çin'de ortaya çıkan coronavirüsü, ABD'ye kadar ulaşan coronavirüsü ile ilgili "Şimdiden çok iyi çözüm ürettik" dedi. Devamını oku...

Yunanistan'da parlamentoda 261 oy alan Ekaterini Sakelaropulu, ülkenin ilk kadın Cumhurbaşkanı oldu. Devamını oku...

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Teşkilatı'nın ülkenin güneydoğusundaki Darhovin kırsal bölgesi komutanı Yüzbaşı Abdulhuseyn Muceddemi, evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Devamını oku...

35 yıl boyunca yırtıcı kuş kaçakçılığı yaptı, 3 kıtada yakalandı, 3 ülkede hapis yattı. En son Brezilya'da kanundan kaçan Jeffrey Lendrum Londra'da yeniden binlerce dolar değerinde yırtıcı kuş yumurtasıyla yakalandı. Şimdi ise kapana kısılmak üzere. Devamını oku...





Spor

Galatasaray'da taraftar Arda Turan'ı hala istemiyor. - Devamını oku...

İsveç'in Brondby takımında oynayan Polonyalı golcü Kamil Wilczek, 1,5+1 yıllığına Göztepe'ye transfer oldu. - Devamını oku...

Kayserispor yönetimi kamptaki disiplinsiz hareketleri gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakılan Bernard Mensah'ı affetti. - Devamını oku...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Alanyaspor, Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olmasına rağmen tur atladı ve çeyrek finale çıktı. - Devamını oku...

Antalyaspor'un devre arasındaki 4. transferi Yeni Malatyaspor'dan Adis Jahovic oldu. - Devamını oku...

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Sergen Yalçın'dan sonraki teknik direktörü Tolunay Kafkas oldu. Kafkas, Milli Takım altyapı koordinatörü olarak çalışıyordu. - Devamını oku...

Çin Süper Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande'de oynayan Anderson Talisca, Beşiktaş taraftarının "Beşiktaş'a dön" çağrılarına "İnşallah" cevabını verdi. - Devamını oku...









Magazin

Oyuncu Necip Memili ve Didem Dayıcıoğlu önceki gün evlendi. Memili “Balayımız Balat’ta çünkü yarın sete gidiyorum” dedi. Devamını oku...

Scooter Braun davası yüzünden araları bir hayli bozuk olan Justin Bieber ve Taylor Swift Los Angeles'ta aynı spor salonuna gittiler. Ama Taylor Swift, Justin Bieber'ı salondan çıkarttırdı. Devamını oku...

Bir döneme damgasını vuran oyuncu Pamela Anderson, yapımcı Jon Peters ile pazartesi günü Malibu Kaliforniya'da düzenlenen özel bir törenle dünyaevine girdi. Devamını oku...

Şarkılarını her zaman kendi yazan herkese beste veren ve “Başkasının şarkısını 1 milyon verseler okumam" diyen Serdar Ortaç, Caroline Yılmaz’ın şarkısını okuyacak. Devamını oku...





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