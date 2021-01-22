Türkiye Akşam Postası | 22 Ocak 2021

Akşam Postası | 22 Ocak 2021

Türkiye

Akşam Postası | 22 Ocak 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte öne çıkan bazı haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci parti aşıların geliş tarihi için açıklamada bulundu. Bursa'da corona virüsü 1 dakikada öldüren solüsyon geliştirildi. Dondurucunun fişi yanlışlıkla çekilince corona virüs aşıları kullanılamaz hale geldi. Daha fazlası için Akşam Postası.

22 Ocak 2021, Cuma 17:50 Son Güncelleme:
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Spor

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Havuç çorbası
  • Tavuk şiş
  • Şehriyeli bulgur pilavı
  • Harire

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