Akşam Postası | 22 Ocak 2021

20 Ocak'ta Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in göreve başlamasının ardından, ABD’li model Kendall Jenner, özel bir fotoğraf yayınladı. -

Sevgilisi Sezer Dermenci’nin ismini ayağının altına yazan İvana Sert, ayak başparmağına da kalp çizdi. İvana'nın paylaşımı, hem şaşırttı hem de güldürdü. -