Akşam Postası | 22 Ocak 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte öne çıkan bazı haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci parti aşıların geliş tarihi için açıklamada bulundu. Bursa'da corona virüsü 1 dakikada öldüren solüsyon geliştirildi. Dondurucunun fişi yanlışlıkla çekilince corona virüs aşıları kullanılamaz hale geldi. Daha fazlası için Akşam Postası.
22 Ocak 2021, Cuma 17:50 Son Güncelleme:
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Gündem
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci parti aşıların geliş tarihi için açıklamada bulundu. -Devamını oku...
- Bursa'da corona virüsü 1 dakikada öldüren solüsyon geliştirildi -Devamını oku...
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılışı hakkında açıklama yaptı. -Devamını oku...
- Soğuk ve yağışlı hava İstanbul'a geri dönüyor -Devamını oku...
- CHP'li Canan Kaftancıoğlu için yeni iddianame -Devamını oku...
- İstinaf Mahkemesi'nden Osman Kavala kararı -Devamını oku...
- Alime Toprak, eşi Ali Toprak'ı öldürdüğünü itiraf etti -Devamını oku...
Dünya
- Çin'de işçiler 15 gün daha çöken madende bekleyecek -Devamını oku...
- Dondurucunun fişi yanlışlıkla çekilince corona virüs aşıları kullanılamaz hale geldi -Devamını oku...
- Biden, Trump'ın Oval Ofis'e yerleştirdiği 'diyet kola düğmesi'ni kaldırdı -Devamını oku...
- Corona virüs tedbirlerine uymayanlara para ve hapis cezası geliyor -Devamını oku...
Magazin
- Feyza Aktan'dan Özcan Deniz'e şok suçlama: Polisi ararsan yüzünde sigara söndürürüm. - Devamını oku...
- 20 Ocak'ta Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in göreve başlamasının ardından, ABD’li model Kendall Jenner, özel bir fotoğraf yayınladı. - Devamını oku...
- Sevgilisi Sezer Dermenci’nin ismini ayağının altına yazan İvana Sert, ayak başparmağına da kalp çizdi. İvana'nın paylaşımı, hem şaşırttı hem de güldürdü. - Devamını oku...
- Şarkıcı Berkay Şahin ve Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un ardından dün hakim karşısına çıkan Oyuncu Ozan Güven de mahkemede açıkladığı aylık geliri ile şaşırttı. Yeminli Mali Müşavir Dr. Nedim Türkmen, ünlü isimlerin ayrılık gelirlerini neden düşük gösterdikleri hakkında konuştu. - Devamını oku...
- Seren Serengil'den Hadise'yi çıldırtacak sözler: Makyajlı da makyajsız da çirkin. - Devamını oku...
- Işın Karaca'dan Merve Boluğur'a: Lütfen artık benim fotoğraflarımı paylaşma! - Devamını oku...
Spor
- Liverpool, evinde 68 maç sonra kaybetti -Devamını oku....
- Galatasaray ile anlaşan Halil Dervişoğlu'nun sözleşmesinde dikkat çeken madde -Devamını oku...
- Henry Onyekuru, yine uçağa binemedi -Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Havuç çorbası
- Tavuk şiş
- Şehriyeli bulgur pilavı
- Harire
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