Akşam Postası | 22 Ocak 2022
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son paylaşımda Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yarın gerçekleştirilecek uçuşların yüzde 15 oranında azaltılması kararı alındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen yoğun yağışlar nedeniyle 48 kente sarı ve turuncu uyarıda bulurken valilikler de teyakkuza geçti. Daha fazlası için Akşam Postası.
22 Ocak 2022, Cumartesi 17:47 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son paylaşımda Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. -Devamını oku...
İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yarın gerçekleştirilecek uçuşların yüzde 15 oranında azaltılması kararı alındı. -Devamını oku...
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