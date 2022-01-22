Akşam Postası | 22 Ocak 2022

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son paylaşımda Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. -Devamını oku...

İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yarın gerçekleştirilecek uçuşların yüzde 15 oranında azaltılması kararı alındı. -Devamını oku...

Ataşehir'de kira yardımı isteyen çift sosyal medyada gündem olmuştu! Kaymakamlık açıklama yaptı -Devamını oku...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen yoğun yağışlar nedeniyle 48 kente sarı ve turuncu uyarıda bulurken valilikler de teyakkuza geçti. -Devamını oku...

Bankalardan kredi çeken herkesi ilgilendiriyor... Kredi esnasında yapılan hayat sigortasına yönelik milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren önemli detay... -Devamını oku...

Van'da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Soğuk hava dolayısıyla Van Gölü'nün yüzeyi buz tuttu. -Devamını oku...

Ümitcan Uygun, Esra'yı rehberden silmiş! Delilleri ortadan kaldırmaya çalışırken... -Devamını oku...

"Kaplan manzaralı otel" tartışmalara neden oldu -Devamını oku...

Biden'ın gafı işleri karıştırdı! Putin krizi fırsata çevirdi -Devamını oku...

Japonya'nın güneybatısında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 13 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralılardan ikisinin durumu ise ağır. -Devamını oku...

Son dönemde sahne kıyafetleri ile tüm dikkatleri üzerine çeken Gülşen, bazı kesimlerce eleştirilmişti. Ozan Çolakoğlu, eşi Gülşen’e yapılan yorumlarla ilgili konuştu. Eşi için net bir mesaj verdi. -Devamını oku...

Serenay Sarıkaya'nın, Etiler’deki evine doğru giderken otomobili kimliği belirsiz kişi tarafından tekmelenmişti. Güzel oyuncu olayla ilgili açıklamalarda bulundu. -Devamını oku...

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler evlilik kararı aldı. Çiftin evlilik kararı almasının en büyük nedeni de ortaya çıktı. -Devamını oku...

Selin Şekerci ve Enis Arıkan, Hadise ve Mehmet Dinçerler'in evlilik videosunu ti'ye aldı. Çok konuşulan evlilik videosunda Hadise, sevgilisine sarılıp sırtını sıvazlamıştı. Selin Şekerci ve Enis Arıkan da o anları canlandırdı. -Devamını oku...

Beşiktaş'ın, galibiyet serisi Malatyaspor deplasmanında sona erdi! Önder Karaveli'nin kararı maça damga vurdu... -Devamını oku...

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, 5 büyük ligde merkez orta saha oyuncuları arasında yakaladığı istatistik ile zirvede yer aldı. -Devamını oku...