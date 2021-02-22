Akşam Postası | 22 Şubat 2021

En çok vaka görülen 5 ili içinde barındıran Karadeniz Bölgesi için '15 günlük tam kapanma' önerisi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi: Şahsım ve ailemi hedef alan bir kampanya.

1993 yılında Fransa'da kurulan ve dünya müzik tarihinde önemli bir yer edinen Daft Punk dağıldı.

Onur Akay, Meltem Miraloğlu’nun 62 yaşındaki psikoloğu Amerikalı John’la aşk yaşadığını ve sevgilisinin onu bir ailenin yanına çocuk bakıcısı olarak yerleştirdiğini duyurdu. Devamını oku...

Ünlü sanatçı Ayşe Mine, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah progamına konuk oldu. İbo Show'da meslektaşı Gülden Karaböcek ile polemik yaşayan Mine, olayın geçmişini ve nedenlerini anlattı. Devamını oku...

Selin Ciğerci, dostluğunu pekiştirmek istediği Bülent Ersoy'u hediyelere boğdu. Posta gazetesi yazarı Suna Akyıldız yazdı... Devamını oku...

Geçtiğimiz temmuz ayında kaybettiğimiz Huysuz Virjin sahne adıyla tanınan Seyfi Dursunoğlu’nun hayatı film oluyor. Filmin danışmanlığını ise televizyonun ünlü ismi Armağan Çağlayan yapacak. Devamını oku...