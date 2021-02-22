Akşam Postası | 22 Şubat 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Adalet Bakanı Gül duyurdu: 13 bin 202 personel alınacak. Profesör Özlü'den vaka sayısı düşük bölgeler için açıklama: Hibrit eğitim başlayabilir İstanbul'da 2 metrelik yunus balığı ölü olarak kıyıya çıkarıldı. İtalya şokta! Kongo'daki BM konvoyuna yapılan saldırı sonucu büyükelçi öldürüldü. 1993 yılında Fransa'da kurulan ve dünya müzik tarihinde önemli bir yer edinen Daft Punk dağıldı. Daha fazlası için Akşam Postası.
22 Şubat 2021, Pazartesi 18:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi: Şahsım ve ailemi hedef alan bir kampanya. Devamını oku...
- AK Partili Özlem Zengin: 2 aydır sistematik bir saldırıya uğruyorum. Devamını oku...
- AK Parti İstanbul İl Başkan adayı Osman Nuri Kabaktepe oldu.Devamını oku...
- Tokkal ailesini katleden kişinin PKK ile bağlantısı inceleniyor.Devamını oku...
- HDP'li vekili Gara'da gördüğünü söyleyen terörist konuştu: Elinde poşetler vardı.Devamını oku...
- Karısının kafasını dambılla ezen adamın görüntüleri ortaya çıktı.Devamını oku...
- İstanbul'da 2 metrelik yunus balığı ölü olarak kıyıya çıkarıldı.Devamını oku...
- Adalet Bakanı Gül duyurdu: 13 bin 202 personel alınacak.Devamını oku...
- Profesör Özlü'den vaka sayısı düşük bölgeler için açıklama: Hibrit eğitim başlayabilir.Devamını oku...
- En çok vaka görülen 5 ili içinde barındıran Karadeniz Bölgesi için '15 günlük tam kapanma' önerisi.Devamını oku...
- İtalya şokta! Kongo'daki BM konvoyuna yapılan saldırı sonucu büyükelçi öldürüldü. Devamını oku...
- Güney Kore, turist çeksin diye adayı mora boyadı. Devamını oku...
- Rusya'da film gibi kaza anı! Şans eseri hayatta kaldılar.Devamını oku...
- 11 yaşındaki çocuk donarak öldü, ailesi elektrik şirketine dava açtı.Devamını oku...
- 1993 yılında Fransa'da kurulan ve dünya müzik tarihinde önemli bir yer edinen Daft Punk dağıldı. Devamını oku...
- Onur Akay, Meltem Miraloğlu’nun 62 yaşındaki psikoloğu Amerikalı John’la aşk yaşadığını ve sevgilisinin onu bir ailenin yanına çocuk bakıcısı olarak yerleştirdiğini duyurdu. Devamını oku...
- Ünlü sanatçı Ayşe Mine, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah progamına konuk oldu. İbo Show'da meslektaşı Gülden Karaböcek ile polemik yaşayan Mine, olayın geçmişini ve nedenlerini anlattı. Devamını oku...
- Selin Ciğerci, dostluğunu pekiştirmek istediği Bülent Ersoy'u hediyelere boğdu. Posta gazetesi yazarı Suna Akyıldız yazdı... Devamını oku...
- Geçtiğimiz temmuz ayında kaybettiğimiz Huysuz Virjin sahne adıyla tanınan Seyfi Dursunoğlu’nun hayatı film oluyor. Filmin danışmanlığını ise televizyonun ünlü ismi Armağan Çağlayan yapacak. Devamını oku...
- İngiliz oyuncu Tom Hardy (43), yeni bir suç gerilim filminde başrol olacak. ‘Havoc’ adlı Netflix yapımı, bir dedektifin yer altı dünyasının eline düşen politikacı oğlunu kurtarma hikayesini konu alacak. Devamını oku...
Fernando Muslera'nın menajeri İstanbul'a davet edildi. Konu, yeni sözleşme. - Devamını oku...
Ahmet Nur Çebi: Yabancı futbolcu varsa yabancı hakem de olmalı - Devamını oku...
Alman basını: Mesut Özil ilk kez bir milli marş okunurken eşlik etti - Devamını oku...
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