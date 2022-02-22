Akşam Postası | 22 Şubat 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın Ukrayna kararına tepki! -Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü -Devamını oku...

Araba alıp satacaklar mart ayına dikkat! İkinci el araçlar için... -Devamını oku...

Emekli ikramiyelerinde artış beklentisi! Ramazan ve Kurban Bayramı'nda... -Devamını oku...

35 yıldır görünmüyordu... Yeniden tezgahta! -Devamını oku...

Putin'e ağır yaptırım! Kuzey Akım 2 boru hattı... -Devamını oku...

Rusya-Ukrayna gerginliği tırmanıyor! İstanbul'a gelen Ukraynalı yolcular konuştu: Evini satıp taşınanlar var -Devamını oku...

Lüks araçları taşıyan kargo gemisi yangınında büyük şüphe -Devamını oku...

Ukrayna Savunma Bakanı Rezkinov: Rusya’nın gerçek yüzünü, dünya yeni öğrendi -Devamını oku...

Cansu Dere, sosyal medya platformu Instagram’da bulunan bir sayfanın kendi adına yorumlar yazdığını fark etti. Sayfada adına siyasi paylaşımlar yapıldığını ancak kendisinin böyle bir açıklama yapmadığını belirten Cansu Dere mahkemeye koştu. İşte Cansu Dere'yi çileden çıkarak olayın ayrıntıları... - Devamını oku...

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'da 'Doktor Yavuz' olarak tanıdığımız İlker Yiğen'in son hali gündem oldu. 4 yıldır ekrandan uzak olan oyuncunun son haline yorum yağdı. - Devamını oku...

Ece Erken, çok zor günler geçiriyor. Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayata veda etti. Tüm bunların üstesinden gelmeye çalışırken Nihat Doğan ve Seyhan Soylu, Erken hakkında şok ifadeler kullandı. Ece Erken de soluğu savcılıkta aldı. - Devamını oku...

Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer’in "Parasız adam gereksiz adamdır" sözleri sosyal medyada gündem oldu. Birçok kişi Gizem Tuncer'in bu sözlerini eleştirdi. Hürriyet yazarları da eleştirenler arasındaydı. Yazarların, Gizem'in babası Mahmut Tuncer, "Şanlıurfa sokaklarında darı ve buz sattığı gerçeği" sözleriyle yaptığı eleştiriler damga vurdu. - Devamını oku...

Cem Yılmaz, Twitter hesabından dolandırılmaya çalıştığını yazdı. Bill Gates imzalı bir e-mail alan Yılmaz, "Az evvel bana gelen mail. Ulan her şey paspallaştı, dolandırıcılığın bile kalitesi düştü" dedi. İşte Cem Yılmaz'a gelen o mail... - Devamını oku...

Yayın ihalesinde sorun çözülemiyor: TFF güncellenen teklifi de yeterli bulmadı - Devamını oku...

Göztepe Başkanvekili Gomis'e çattı: Utanmaz ve terbiyesiz! - Devamını oku...

Rusya ile Ukrayna arasındaki siyasi gerginlik ve muhtemel savaş, Şampiyonlar Ligi finalini de etkileyecek. - Devamını oku...