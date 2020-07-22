Akşam Postası | 22 Temmuz 2020
Posta ile Akşam Postası'na hoş geldin. Günün özeti niteliğinde tek tek özenle hazırladığımız haberlerle seni gündemden haberdar etmek istiyoruz. "Bugün Türkiye'de ve dünyada neler oldu?" sorusunun cevabını burada bulabilirsin. İşte Akşam Postası...
22 Temmuz 2020, Çarşamba 17:38 Son Güncelleme:
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Gündem
- Eski sevgilisi tarafından öldürülen Pınar Gültekin'in ağabeyi katilin söylediği yalanı açıkladı. Devamını oku...
- Pınar'ın öldürülmesinin ardından merak edilen Damla Horuz mesaj yayımladı. Devamını oku...
- Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesi ile ilgili yazdığı tweetler ortaya çıktı.Devamını oku...
- 13 yıldır aynı fabrikada çalışan kadın, kek ikram edince tazminatsız kovuldu. Devamını oku...
- Evde bakım ücreti 1544 liraya yükseltildi! Engelli aylıkları da yükseldi.Devamını oku...
- İETT, Pınar Gültekin paylaşımından dolayı şoförün lisansını iptal etti.Devamını oku...
- MEB okulları 31 Ağustos’ta açmaya hazırlanıyor ancak salgın değiştirebilir.Devamını oku...
- Pınar Gültekin'in öldürüldüğü ev görüntülendi! Bahçede dikkat çeken detay.Devamını oku...
- Tecavüzle suçlanan HDP'li Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması için komisyon kuruldu.Devamını oku...
Dünya
- AK Parti'den Yunistan'ın Ayasofya açıklamasına sert tepki: Bilgisizliktir. Devamını oku...
- Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yasak aşk yaşayan bakanı görevden aldı. Devamını oku...
- Türkiye ve Rusya'dan ortak Libya kararı. Devamını oku...
- ABD'de 7.8 büyüklüğünde deprem oldu. Alaska'ya tsunami uyarısı yapıldı.Devamını oku...
- Spotify sonunda video podcast özelliğini yayına aldı - Devamını oku...
- Instagram kullanıcılara bağış toplama özelliği sunacak - Devamını oku...
- İklim aktivisti Greta Thunberg, Portekiz'de Gulbenkian Ödülü'nü kazandı. Thunberg, ödül parası olan 1 milyon euroyu çevre organizasyonlarına bağışlayacağını açıkladı. Ödül, iklim kriziyle mücadelede kullanılacak. - Devamını oku...
- 64 akıllı telefonu bisiklete bağlayarak Pokemon Go oynayan çılgın yaşlı böyle görüntülendi. - Devamını oku...
- ABD Başkanı Donald Trump’ın bir paylaşımı ile alevlenen Facebook reklam boykotu her gün büyüyor. Sosyal medya platformunda reklamlarını çeken şirketler kervanına Walmart, McDonald's ve Geico da katıldı. - Devamını oku...
- Elon Musk, Neuralink adlı çiple beyinde doğrudan müzik yayını yapacak. - Devamını oku...
- SpaceX, Güney Kore'nin ilk askeri iletişim uydusunu uzaya fırlattı. - Devamını oku...
- https://www.posta.com.tr/spacex-guney-korenin-ilk-askeri-iletisim-uydusunu-uzaya-firlatti-2267965Yeni teknolojilerle beş metreden ateş ölçümü yapılabilecek. - Devamını oku...
- ABD'de 7 kullanıcı, Apple'ın 1 milyar dolarlık iTunes dolandırıcılığından maddi fayda elde ettiğini iddia ederek mahkemeye başvurdu. - Devamını oku...
Spor
- Galatasaray'da son antrenmanına çıkan Brezilyalı sağ bek Mariano, takımla vedalaştı. Oynanacak son lig maçının ardından takımdan ayrılacak olan oyuncu için Fatih Terim de övgü dolu cümleler kurdu. - Devamını oku...
- Türkk Telekom'un eski oyuncusu Ronald Jordan Hunter Galatasaray'la 1 yıllık sözleşme imzaladı. - Devamını oku...
- Milli oyuncu Kenan Karaman'ın menajeri, Galatasaray'ın stadına geldi. Taraflar transfer görüşmesi yaptı. - Devamını oku...
- BeIN Sports ve TFF yeni indirim konusunda anlaştı. BeIN Sports 50 milyon dolarlık (350 milyon lira) yeni indirim talebiyle geldiği masadan 137.5 milyon liralık indirimi kabul ederek ayrıldı. - Devamını oku...
- Bursaspor Süper Lig uğruna son antrenmanı seyircili yaptı. Bu akşam 21:00'de başlayacak olan Bursaspor-Adana Demirspor play off yarı final ilk maçı seyircisiz oynanacak. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Domates çorbası
- İstiridye mantarı
- Sebzeli makarna
- Magnolia tatlısı
Günün videosu: 2010'da ilk yayınlandığı bölümden itibaren bütün Türkiye'yi ekran başına kitleyen ve 79 bölüm boyunca reytinglerde bir numara olan unutulmaz dizi Aşk-ı Memnu bugün bir kez daha Kanal D'de final yapıyor.
Günün anketi: 17 yaşındaki Jude Bellingham için Dortmund servet ödeyecek
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