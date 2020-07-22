Akşam Postası | 22 Temmuz 2020

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Galatasaray'da son antrenmanına çıkan Brezilyalı sağ bek Mariano, takımla vedalaştı. Oynanacak son lig maçının ardından takımdan ayrılacak olan oyuncu için Fatih Terim de övgü dolu cümleler kurdu. - Devamını oku...

Türkk Telekom'un eski oyuncusu Ronald Jordan Hunter Galatasaray'la 1 yıllık sözleşme imzaladı. - Devamını oku...

Milli oyuncu Kenan Karaman'ın menajeri, Galatasaray'ın stadına geldi. Taraflar transfer görüşmesi yaptı. - Devamını oku...

BeIN Sports ve TFF yeni indirim konusunda anlaştı. BeIN Sports 50 milyon dolarlık (350 milyon lira) yeni indirim talebiyle geldiği masadan 137.5 milyon liralık indirimi kabul ederek ayrıldı. - Devamını oku...

Bursaspor Süper Lig uğruna son antrenmanı seyircili yaptı. Bu akşam 21:00'de başlayacak olan Bursaspor-Adana Demirspor play off yarı final ilk maçı seyircisiz oynanacak. - Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

Domates çorbası

İstiridye mantarı

Sebzeli makarna

Magnolia tatlısı

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Günün videosu: 2010'da ilk yayınlandığı bölümden itibaren bütün Türkiye'yi ekran başına kitleyen ve 79 bölüm boyunca reytinglerde bir numara olan unutulmaz dizi Aşk-ı Memnu bugün bir kez daha Kanal D'de final yapıyor.



