Türkiye Akşam Postası | 23 Ağustos 2020

Akşam Postası | 23 Ağustos 2020

Türkiye

Akşam Postası | 23 Ağustos 2020

Her akşam olduğu gibi yine Akşam Postası seninle. Günü özetleyip neler olduğundan haberdar olmanı sağlayacağız. İşte Akşam Postası.

23 Ağustos 2020, Pazar 15:41 Son Güncelleme:
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Dünya

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Magazin

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Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!ı

  • Fasulye çorbası
  • Kirde kebabı 
  • Erişte makarna
  • Saray sarması

Tarifler için tıklayın

Günün videosu: İstanbul Sarıyer'de trafikte yol verme tartışmasında bir adamın tokat attığı kadın sürücü, eski tekvandocu çıktı. Kadın sürücünün yaşlı adamı etkisiz hale getirdiği anlar kameraya yansıdı.


Günün anketi:

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