Akşam Postası | 23 Ağustos 2020
Her akşam olduğu gibi yine Akşam Postası seninle. Günü özetleyip neler olduğundan haberdar olmanı sağlayacağız. İşte Akşam Postası.
23 Ağustos 2020, Pazar 15:41 Son Güncelleme:
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Gündem
- Giresun'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Devamını oku...
- İçişleri'nden '30 Ağustos kutlamaları yasaklandı' iddiası hakkında açıklama. Devamını oku...
- Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıkınca dayak yedi! O anlar kamerada. Devamını oku...
- Çakarlı maganda Muhammed Enes Uysal aracını hemen satışa çıkarmış. Devamını oku...
- Konya Belediye Başkanı artan corona vakalarının nedenini açıkladı. Devamını oku...
- Giresun'daki selde 2 fırsatçı, çuvalla fındık çalmaya çalışırken yakalandı. Devamını oku...
- Bakan Selçuk duyurdu: 5 nakdi sosyal destek 90 milyon TL ödenecek. Devamını oku...
- Özel okullarda indirim hazırlığı! Velilerin talebi net. Devamını oku...
Dünya
- Rusya ile Türkiye arasında S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşma imzalandı.Devamını oku...
- Trump'ın kız kardeşinin ses kaydı ortaya çıktı! 'Üniversite sınavında yerine başkasını soktu' - Devamını oku...
- Yeni Batman filminin fragmanı DC Fandom etkinliğinde görücüye çıktı. - Devamını oku...
- Ricky Martin Demet Özdemir'i takibe aldı. - Devamını oku...
- Google Haritalar orman yangınlarını da gösterecek. - Devamını oku...
- TikTok, yaptığı açıklamada bu yıl ABD'de 380 binden fazla videoyu nefret söylemi politikasını ihlal ettiği için kaldırdığını söyledi. - Devamını oku...
Magazin
- 10.5 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan oyuncu Demet Özdemir'i dünyaca ünlü Ricky Martin takibe aldı. Devamını oku...
- Kerem Bürsin’in, Instagram hesabında paylaştığı kaslı vücudu sosyal medyayı salladı. Peki Bürsin bu görüntüye kaç yılda, nasıl kavuştu? Devamını oku...
- Eda Taşpınar, Ildırı yamaçlarında mimarisiyle görenleri hayran bırakan bir villa kiraladı. Devamını oku...
Spor
- 26 Ocak 2020'de geçirdiği helikopter kazasında kızıyla beraber hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant, yaşasaydı bugün 42. doğum gününü kutlayacaktı. - Devamını oku...
- Şampiyonlar Ligi finalinde milyar euro'lar çarpışacak: PSG-Bayern Münih maçı bu akşam 22:00'de - Devamını oku...
- 5 gün önce Gençlerbirliği ile sözleşme imzalayan Salih Dursun talihsiz bir sakatlık yaşadı. Sol diz bağları koptuğu anlaşılan oyuncu 6-7 ay sahalardan uzak kalacak. - Devamını oku...
- Guus Hiddink Curaçao Milli Takımı'nın başına geçti - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!ı
- Fasulye çorbası
- Kirde kebabı
- Erişte makarna
- Saray sarması
Günün videosu: İstanbul Sarıyer'de trafikte yol verme tartışmasında bir adamın tokat attığı kadın sürücü, eski tekvandocu çıktı. Kadın sürücünün yaşlı adamı etkisiz hale getirdiği anlar kameraya yansıdı.
Günün anketi:
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