Akşam Postası - 23 Ağustos 2021

Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar... Devamını oku...

Antalya yangınında şok ses kaydı: Benzin döke döke, yaka yaka gittim! Devamını oku...

Fahrettin Koca 'Takipçisiyiz' diyerek raporu paylaştı: Açıklanabilir yanı yok! Devamını oku...

MEB'den yüz yüze eğitim öncesi flaş açıklama! 81 ile gönderdi. Devamını oku...

Kazdağları'nda yangın! Ekipler yangına müdahale ediyor! Vali'den ilk açıklama. Devamını oku...

Kabil Havalimanı'nda silahlı çatışma! ABD ve Alman kuvvetleri de dahil oldu. Devamını oku...

Dünyada ilk kez oldu! Pfizer/BioNTech aşısıyla ilgili önemli karar. Devamını oku...

Rusya'da kriz! Casus, gizli bilgileri ele geçirdi. Devamını oku...

Taliban sözcüsü: Afganlar ekonomi nedeniyle ülkeden ayrılmak istiyor. Devamını oku...

Burası Kabil'deki ‘Ankara’ karargahı! Türk askerleri orada. Devamını oku...

Şarkıcı Karsu, önceki akşam Bodrum’da sevenleriyle buluştu. Sahnede sevilen şarkılarını seslendiren Karsu, itirafıyla kendisini dinlemeye gelenleri güldürdü. - Devamını oku

Bir süredir Çeşme’de sıcak havanın tadını çıkaran Berrak Tüzünataç, YouTube’da yayınlanan bir programa katıldı. Tüzünataç yaptığı itirafla dikkat çekti. - Devamını oku

Deniz Akkaya, Selin Ciğerci ile aralarında çıkan kavga sonucu tedbir kararını hiçe saydığı için 3 gün zorlama hapis yatacak. - Devamını oku

Seren Serengil, yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı. Serengil, Kenan Doğulu’nun koronavirüs test sonucunun pozitif olmasına rağmen konser verdiğini iddia etti. - Devamını oku

Fenerbahçe, bir transferde daha mutlu sona çok yakın. Sead Kolasinac ile haftalar önce anlaşma sağlayan Sarı- Lacivertliler’e İngiltere’den müjdeli haber geldi.

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Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski yıldızı Mohamed Elneny'i istiyor. Devamını oku...

Boupendza'nın yeni takımı resmen açıklandı. Devamını oku...

Fenerbahçe'den TFF'ye tazminat davası! Devamını oku...