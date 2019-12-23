Akşam Postası | 23 Aralık 2019

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhaleyi iptal ederiz" diyen muhalefete, "Birileri "Kanal İstanbul projesini yaptırmayız" diyor, müteahhitlere tehditler savuruyor. 'İktidara gelince iptal ederiz' diyor. Ya sen zaten iktidara gelemeyeceksin ki... Siz yapılan her şeyin karşısındasınız. " diye yanıt verdi. Devamını oku...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 25 milyonluk rüşvet iddiasıyla ilgili olarak eski CHP'li milletvekili Sinan Aygün hakkında ''Terörizmin finansmanı hakkındaki kanuna muhalefet' ve 'terör örgütüne yardım etmek' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Devamını oku...

CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün, Mansur Yavaş hakkında ortaya attığı rüşvet iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Aygün'ün açıklama yaptığı dakikalarda, Mansur Yavaş ise Aygün hakkında suç duyurusunda bulundu. Devamını oku...

Türkiye'nin yerli otomobili görücüye çıkmak için gün sayıyor. 27 Aralık cuma günü görücüye çıkacak olan yerli otomobilin detayları paylaşılmaya başlandı. Devamını oku...

Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katillerine verilen ceza ile ilgili yapılan açıklamada, "Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan'da verilen karar, gerek ülkemizin gerek uluslararası toplumun bu cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasına ve adaletin tecellisine yönelik beklentilerini karşılamaktan uzaktır" denildi. Devamını oku...

İstanbul'da özellikle gecekondu mahallelerinde ortaya çıkan ve zarfların içerisindeki 1000 TL'leri ihtiyaç sahiplerine dağıtan 'Robin Hood'un kimliğine dair yeni bir iddia ortaya atıldı. Devamını oku...

Almanya'da gurbetçi olarak çalışan Rizeli Erdal Saydi, bir mağazada gördüğü Tamarillo meyvesini memleketi Rize'ye getirdi. Saydi, hem meyvesinden hem fidanından para kazandığı mahsülü; İzmir, Adana ve Rusya'ya gönderecek. Devamını oku...

Uber’e erişim Türkiye’de tamamen yasaklandı - Devamını oku...





Dünya

-Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katilleri için Suudi Arabistan kararını verdi. Cinayette yer alan 5 kişiye idam cezası, üç kişi için de toplam 24 yıl hapis cezası verildi. Devamını oku...

-Almanya'da 2,5 yıldır kayıp olan çocuk, pedofili zanlısının gardırobunda bulundu. Kayıp çocuk, işsiz olduğu belirtilen zanlının evine pedofili soruşturması kapsamında düzenlenen baskında tesadüfen bulundu. Devamını oku...

-“Aşıklar Şehri” olarak da bilinen İtalya’nın Venedik kenti, deniz seviyesinin yükselmesi sonucu yine sular altında kaldı. - Devamını oku...

-New York Times gazetesi, uygulamayla telefon sahibinin görüntüleri, sesleri, randevuları ve ilişkilerinin Birleşik Arap Emirlikleri tarafından takip edildiğini yazdı. - Devamını oku...

-YouTube'ta yayınladığı bir video ile 300 milyondan fazla iCloud hesabı hacklediğini söyleyerek, Apple'a şantaj yapan Türk hacker Kerem Albayrak, İngiltere'de çıktığı mahkemede 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. - Devamını oku...

-Hull Üniversitesi Eğitim Hastaneleri NHS Trust'ta nöroşirürji için eski bir klinik lider olan Bruce Mathew, kafa nakillerinin önümüzdeki on yıl içinde gerçekleştirilebileceğini açıkladı. - Devamını oku...

-Amy Winehouse’un eşyaları Grammy Müzesi’nde sergilenecek. - Devamını oku...

-2020’nin yeni trendi Lamington yani İngiliz kekinden yenilebilir çelenk yapmak. Avusturalyalılar yeni yıla bu yaratıcı tarifle giriyor. - Devamını oku...





Spor

-Yusuf Yazıcı'dan kötü haber geldi. Milli oyuncu, Monaco-Lille maçında sakatlanmıştı. Yusuf'un çapraz bağlarının koptuğu ve sezonu kapattığı öğrenildi. - Devamını oku...

-Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Cüneyt Çakır'ın vermediği bazı kararlar özellikle Beşiktaş cephesinde büyük tepki görmüştü. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, saat 14:00'te konuyla alakalı bir basın toplantısı düzenledi. - Devamını oku...

-Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray karşılaşmasında yaptığı açıklamalar yüzünden Gökhan Çıra'ya 5 maç ceza verdi. - Devamını oku...

-Bologna'da Gary Medel, hocası Sinisa Mihajlovic'le kavga etti. Bologna yedek kulübesi, ikiliyi ayırdı. - Devamını oku...

-Selçuk İnan'ın sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldığı yüksek sesle konuşuluyor. - Devamını oku...

-Schalke 04'te 'Ayın Oyuncusu' Ozan Kabak seçildi - Devamını oku...





Günün iyi haberi

-Hayatını otistik oğluna adamış bir anne. Karaciğer hastalığı nedeniyle ölümden dönen bir kadın. İnternet zorbalarına boyun eğmeyen bir sporcu. Tarihe geçen bir başarı. Ve karşınızda Dartın kraliçesi! Fallon Sherrock son atışında hedefi 12’den vurarak üçüncü tura çıktı. - Devamını oku...





Günün videosu

-Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda'nın pizza aşkı - Devamını oku...





Günün şarkısı