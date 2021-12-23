Akşam Postası | 23 Aralık 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bedava yapın, elinizden tutan mı var? Devamını oku...

Aksaray'daki öğretmen izleyenleri ayağa kaldırdı! İşte istenen ceza...Devamını oku...

Türk Lirası değerlenmeye devam ediyor! Dolar ve euro...Devamını oku...

Omicron varyantına karşı okullarda ders saati için flaş öneri! Devamını oku...

Memur ve emekliye ek zamda yeni formül: Oransal zam yerine...Devamını oku...

Avrupa'da Omicron paniği! Açık havada maske takma zorunluluğu geri geldi. Devamını oku...

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı James Franco, geçmişte yönettiği bir oyunculuk okulundaki kadın öğrencilerini taciz ettiğini ve öğrencileriyle cinsel ilişkiye girdiğini 4 yıl sonra itiraf etti. Devamını oku...

Fıkra gibi olay! Taliban paralarını muhaliflere kaptırdı. Devamını oku...

Parlayan kar ilk kez bulundu! Görenler gözlerine inanamadı. Devamını oku...

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi altında olan Faruk Tınaz’dan kötü haber geldi. 65 yaşındaki Faruk Tınaz hayata gözlerini yumdu. Devamını oku...

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, sosyal medya hesabından çocukları ile bir fotoğrafını paylaştı. Turan'ın paylaşımına bazı kişiler tepki gösterdi. Devamını oku...

Altı sene önce müzisyen Ali Erel ile hayatını birleştiren Seda Bakan, özel hayatından çok kariyeriyle gündeme geliyor. Oyuncu Seda Bakan son olarak katıldığı bir davetten paylaştığı fotoğraflarla gündeme geldi. Devamını oku...

Engin Altan Düzyatan sosyal medya sayfasından yaptığı bir paylaşımla kötü haberi duyurdu ve çevresindeki kişileri uyardı. Devamını oku...

Evlendiği dönemde medyadan uzak kalan ancak boşandıktan sonra tekrar sahalara geri dönen Ebru Destan boşanma süreci hakkındaki sessizliğini bozdu. İşte detaylar... Devamını oku...

Ülkenin ekonomik durumuyla ilgili, “Gerekirse simit yenecek" ifadelerini kullanan Hülya Avşar’a tepki yağmıştı. Yankıları da hala sürüyor. POSTA yazarı Uğur Alkapar da bu konuyu köşesine taşıdı. Devamını oku...

Trabzonspor, Edgar Ie'nin sağ diz ön çapraz bağlarında kopma ve iç yan bağında ikinci derecede yırtık tespit edildiğini açıkladı. Oyuncunun sezonu kapattığı bildirildi. - Devamını oku...

Caner Erkin Fenerbahçe karşısında neden kırmızı kart gördü? - Devamını oku...

Galatasaray'da üst üste 3. istifa: Galatasaray'ın Kurumsal İletişim Direktörü Ahu Özyurt görevinden ayrıldığını açıkladı. - Devamını oku...

Bursaspor takımın başına Tamer Tuna'yı getirdi - Devamını oku...

Kayserispor Manuel Fernandes ile yollarını ayırdı. - Devamını oku...