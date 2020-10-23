Akşam Postası | 23 Ekim 2020

Gündem

Yüz yüze eğitimde yeni detaylar belli oldu. -Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul açıklaması. -Devamını oku...

ABD, Türkiye'deki vize işlemlerini askıya aldı. -Devamını oku...

Benzine indirim geliyor. -Devamını oku...

Düşen eğitim uçağının pilotu hayatını kaybetti. -Devamını oku...

İstihdam teşvikine ilişkin kanun teklifi kabul edildi. -Devamını oku...

Vergi yapılandırmasının detayları netleşti. -Devamını oku...

Bakan Koca: Corona virüs tüm ülkede yeniden yükselişe geçti. -Devamını oku...

Dünya

Güney Kore'de grip aşısı sonrası hayatını kaybeden kişi sayısı yükseldi. -Devamını oku...

Corona virüs ilacına onay geldi. -Devamını oku...

AB, 3 ülkeye sınırlarını kapatacak. -Devamını oku...

Magazin

Mustafa Sandal, 350 bin TL'lik elektrikli otomobiliyle Etiler'de tur atarken görüntülendi. Çevre dostu otomobiliyle pek havalıydı. - Devamını oku...

'Hayat Bilgisi' dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem, yıllar sonra ortaya çıktı. Erdem'in gündeme gelmesinin nedeni saçlarını '3 numara' diye tabir edilen şekilde kısaltması. 36 yaşındaki Erdem'in son görüntüsü oldukça ilgi çekti. - Devamını oku...

Hande Ataizi, Jülide Ateş’in ‘40’ programında 21 yıl önce yaşadığı ‘tuvalet penceresi’ olayını anlattı: “Genelevin tuvaletinden kaçarken yakalanmış değilim!” - Devamını oku...

Aşkları başladığı günden beri gündemden düşmeyen Hadise ve Kaan Yıldırım iddiaya göre ailelerinin de onaylamasıyla evlilik kararı aldı. - Devamını oku...





Galatasaray'da fatura Fatih Öztürk'e kesildi. -Devamını oku...

Fenerbahçe'de loca fiyatları belli oldu. -Devamını oku...

Pelkas kendini Insigne'ye benzetti. -Devamını oku...

Ankaragücü'nde iki pozitif vaka. -Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

Yayla çorbası

Kuru fasulye yemeği

Pirinç pilavı

Hindistan cevizli kurabiye

Tarifler için tıklayın

Günün videosu

Afrika'da yolu tamamen kesmiş olan aslan sürüsü





x



