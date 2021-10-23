Akşam Postası | 23 Ekim 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Bakan Koca illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Balkanlardan soğuk hava dalgası geliyor! Sıcaklıklar düşecek. Biden'ın savaş açıklaması ortalığı karıştırdı! Gerilim hat safhada! Daha fazlası için Akşam Postası.
23 Ekim 2021, Cumartesi 17:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Bakan Koca illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı -Devamını oku...
AFAD Başkanı Sezer, Van'da sel bölgesini inceledi -Devamını oku...
Hava sıcaklığının 24 derece olduğu Antalya'da sahiller, yaz günlerini aratmadı. -Devamını oku...
Balkanlardan soğuk hava dalgası geliyor! Sıcaklıklar düşecek... Prof. Dr. Orhan Şen uyardı -Devamını oku...
Babasının 'yemek yemedi' diye dövdüğü Elif'ten kahreden haber! -Devamını oku...
DSÖ'den korkutan açıklama! 'Aşılar tek başına salgını bitirmeyecek' -Devamını oku...
Taze valiye yemin töreninde tokatlı saldırı! -Devamını oku...
Biden'ın savaş açıklaması ortalığı karıştırdı! Gerilim hat safhada! -Devamını oku...
Geleceğin yıldız sporcusu sosisli yeme yarışmasında öldü! -Devamını oku...
Son zamanlarda aşk hayatıyla sıklıkla gündeme gelen Hadise doğum gününü kutlamak için sevgilisi Mehmet Dinçerler ile Paris’e uçtu. Hadise, Paris’ten romantik paylaşımlarda bulundu. - Devamını oku
Son dönemde şarkıcı Cem Belevi ile aşk yaşadıkları iddia edilen İrem Derici, önceki akşam Serdar Ortaç’ın konserinde objektiflere yansıdı. İrem Derici, hakkında çıkan aşk iddialarına kaçamak cevap verdi. - Devamını oku
Başarılı bir kariyer sürdüren Berk Oktay, aldığı ölüm haberiyle sarsıldı. - Devamını oku
Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünde Harun’u kurtarmak için operasyona giden Rıza Baba’nın ekibi teröristlerle çatışmaya giriyor. Çatışma sırasında herkesi yıkan bir ölüm yaşanıyor. Arka Sokaklar dizisinde yaşanan bu sahne sosyal medyaya adeta damga vurdu. - Devamını oku
Trabzonspor'da Bakasetas endişesi! Sakatlık... -Devamını oku...
Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı! Gelen gideni arattı! Berisha, Serdar Dursun, Rossi... -Devamını oku...