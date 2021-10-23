Türkiye Akşam Postası | 23 Ekim 2021

Akşam Postası | 23 Ekim 2021

Türkiye

Akşam Postası | 23 Ekim 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Bakan Koca illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Balkanlardan soğuk hava dalgası geliyor! Sıcaklıklar düşecek. Biden'ın savaş açıklaması ortalığı karıştırdı! Gerilim hat safhada! Daha fazlası için Akşam Postası.

23 Ekim 2021, Cumartesi 17:56 Son Güncelleme:
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Bakan Koca illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı -Devamını oku...

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Son zamanlarda aşk hayatıyla sıklıkla gündeme gelen Hadise doğum gününü kutlamak için sevgilisi Mehmet Dinçerler ile Paris’e uçtu. Hadise, Paris’ten romantik paylaşımlarda bulundu. - Devamını oku

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