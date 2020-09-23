Akşam Postası | 23 Eylül 2020

Gündem

MEB'den EBA'daki teknik sorun hakkında açıklama: Siber saldırıya uğradık. -Devamını oku...

AYM Başkanı'ndan yüksek mahkemenin kararını eleştiren Bakan Soylu'ya yanıt.-Devamını oku...

Müge Anlı'dan, Aleyna Çakır dosyası için yeni açıklama.-Devamını oku...

Doktor Kadir Songür'ü jiletle boğazından yaralayan saldırganın cezası belli oldu. -Devamını oku...

Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama. -Devamını oku...

Bir kentimizde mesai saatleri değişti! 28 Eylül'den itibaren uygulanacak.-Devamını oku...

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik yapılan saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.-Devamını oku...





Dünya

Sosyal medyanın ilgi odağı 91 yaşındaki profesör oldu. -Devamını oku...

"Ben İsa Peygamber'im" diyen ve binlerce müridi olan kişi gözaltına alındı. -Devamını oku...

Corona virüs salgını dolayısıyla aylardır durdurulan umre ziyaretlerinin başlayacağı tarih belli oldu. -Devamını oku...

Magazin

Oyuncu Burcu Özberk, Red Bull sporcusu ve akrobasi pilotu Dario Costa’nın uçağında co-pilotluk yaptı. - Devamını oku...

Özgür Aras: Nurseli İdiz’i görsem ümüğünü sıkarım. - Devamını oku...

Duygu Özaslan, podyumda Gigi Hadid'i andırdı. - Devamını oku...

Serdar Ortaç, geçtiğimiz akşam Ataşehir Watergarden'daki Muamma'da sahne aldı. Sahne öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen Serdar Ortaç çarpıcı açıklamalarıyla dikkat çekti. Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'a nafaka ödemediğini doğruladı. - Devamını oku...

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programına konuk oldu. Cem Yılmaz, corona virüs aşısıyla ilgili esprili açıklamalarda bulunurken "Aşıyı ya Acun bulacak ya da Nusret. Nusret bulursa altın kaplamasını da yapar" dedi. - Devamını oku...

Spor

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Ali Palabıyık - Devamını oku.. .

TRT, spiker Ersin Düzen'in maaşını açıkladı. 400 bin lira maaş aldığı iddia edilen ve canlı yayında bu iddiaları yalanlayan Ersin Düzen'in aylık 27 bin 500 lira kazandığı bildirildi. - Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

Ezogelin çorbası

Karnabahar kızartması tarifi

Sebzeli pilav

Kadayıflı kek tatlısı

Tarifler için tıklayın.

Günün videosu

Konya’da kafasına karton kutu geçiren hırsızlık şüphelisinin iş yerinin önünde bulunan motosikleti çalma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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