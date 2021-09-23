Türkiye Akşam Postası | 23 Eylül 2021

Akşam Postası | 23 Eylül 2021

Türkiye

Akşam Postası | 23 Eylül 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faiz oranını yüzde 19'dan yüzde 18'e düşürdü. - Bartın’da, otomobil ile çarpışan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı. Daha fazlası için Akşam Postası.

23 Eylül 2021, Perşembe 18:19 Son Güncelleme:
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