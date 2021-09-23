Akşam Postası | 23 Eylül 2021

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı -Devamını oku...

Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var -Devamını oku...

Sağlık Bakanlığı, Zafer Kurugöl'ün iddiasına soruşturma başlattı! Bebeklere koronavirüs aşısı.... -Devamını oku...

Ankara'da silahlı saldırı! Aracında öldürüldü -Devamını oku...

Ormanda cesedi bulunan Arda Yurtseven'in ölümünde şok iddia! -Devamını oku...

Lüfer balığı tezgahta! İşte lüfer balığının ilk fiyatları -Devamını oku...

MEB'den 15 bin öğretmen ataması açıklaması! Branş dağılımı açıklandı -Devamını oku...

ABD 'Rüya Tableti'ni iade edecek -Devamını oku...

Gizemli kadının kimliği ortaya çıktı! Şaşırtan hayat hikayesi -Devamını oku...

Genç yaşta elde ettiği şöhret sayesinde milyonlarca kişi tarafından tanınan Aleyna Tilki, yurtdışına uçtu. 4 ay boyunca yurtdışında kalacak Aleyna Tilki’den veda paylaşımı geldi. Devamını oku

Uzun süredir Almanya’da yaşayan Tarkan, ikinci doz koronavirüs aşısını da oldu. - Devamını oku

Mehmet Ali Erbil, erkeklerde meme küçültme olarak bilinen “jinekomasti” ameliyatı geçirmek istediğini söyledi. - Devamını oku

Beşiktaş, kiralık olarak kadrosuna kattığı Valentin Rosier'in bonservisini Sporting Lizbon'dan aldı. Bu transfer için Beşiktaş'ın kasasından 4.8 milyon euro çıkacak. - Devamını oku...

Beşiktaş, bir konser esnasında Beşiktaş ile oynayan Adana Demirspor'a destek vermek için küfür kullanan Serdar Ortaç'a dava açtı. - Devamını oku...

Bülent Uygun'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna yerli bir ismi getirmek isteyen Çaykur Rizespor'da ilk hedef Emre Belözoğlu. Taraflar yarın bir görüşme gerçekleştirecek. - Devamını oku...

Beşiktaş Adana Demirspor maçındaki olayların ardından 6'sı Beşiktaş'tan olmak üzere toplam 7 kişi PFDK'ya sevk edildi. Mario Balotelli ise o isimler arasında yer almadı. - Devamını oku...