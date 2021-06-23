Akşam Postası | 23 Haziran 2021

Milli Savunma Bakanı Akar açıkladı: Türkiye, Afganistan'a asker göndermeyecek. Devamını oku...

MEB'den EBA açıklaması... Milli Eğitim Bakanı Ziya Seçuk duyurdu: 25 GB yüklü tabletlerin sayısı artacak ve devamlı bir uygulama olacak. Devamını oku...

Son dakika YKS tedbirleri genelgesi! İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdi. Devamını oku...

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Rusya'dan İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açıldı. Devamını oku...

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Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ ve oğulları Can, Nişantaşı'nda bulunan özel bir hastaneden çıkarken görüntülendi. - Devamını oku

Ekranların sevilen ismi Nergis Kumbasar, Mehmet Ali Erbil ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil ile birlikte Dubai’ye uçtu. - Devamını oku

Meltem Miraloğlu, 2018 yılında ABD'ye yerleşmiş, bir süre sonra da burada tanıştığı 80 yaşındaki Patrick ile evlenmişti. Uzun zamandır Amerika'da yaşayan Miraloğlu, organlarını bağışladığını açıkladı. - Devamını oku

Yaşına rağmen fit görüntüsüyle dikkat çeken üç çocuk annesi Gülben Ergen, siyah mayosuyla ayna karşısına geçtiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. - Devamını oku

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Fenerbahçe'deki uzadıkça uzayan teknik direktör süreci için taraftara müjdeli haberi verdi. Koç, seçimin hemen ardından pazartesi günü yeni hocayı açıklayacaklarını söyledi. - Devamını oku...

Galatasaray'daki görev dağılımı belli oldu. Ali Polat Bengiserp ikinci başkan olurken, Rezan Epözdemir ve Bikem Kanık ise başkan yardımcıları olacak. - Devamını oku...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), transferlerin tescili için kulüplerin ibraz etmesi gereken Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazıyı bu sezon da istemeyeceklerini açıkladı. - Devamını oku...

Beşiktaş'ta 1 yıllık sözleşme üzerinde anlaşılan Sergen Yalçın'ın ücret detayları ortaya çıktı. Net 25 milyon lira ve başarı bonuslarıyla beraber maksimum 45 milyon lira. - Devamını oku...

Galatasaray'da eski yönetimle tartıştığı için takımdan gönderilen Younes Belhanda, Galatasaray'a dönmeye hazırlanıyor. Faslı oyuncu konuyla ilgili konuştu. - Devamını oku...

Peter Zulj ile sözleşme imzalayan Başakşehir, oyuncuya 3 yıllık imza attırdı. - Devamını oku...

Fenerbahçe Beko'da Nando De Colo ile yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu. Fransız oyuncu ile 1 yıl daha yola devam edilecek. - Devamını oku...

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

Yayla çorbası

Kuru fasulye

Pirinç pilavı

Hindistan cevizli kurabiye

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