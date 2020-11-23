Akşam Postası | 23 Kasım 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: Doğu Akdeniz'de, Alman askerleri Türk gemisinde hukuka aykırı şekilde arama yaptı. Ankara'da gönüllüler üzerinde Çin aşısı denenmeye başlandı. Torba Kanun resmen çıktı! Bağ-Kur’lular borçlarını sildirebilecek. Vatandaşlar yemekleri yerde yiyince AVM'de yeni önlem alındı.
23 Kasım 2020, Pazartesi 17:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
- Doğu Akdeniz'de, Alman askerleri Türk gemisinde hukuka aykırı şekilde arama yaptı. Türkiye'den sert tepki geldi. Devamını oku...
- İşte yeni sokağa çıkma yasağının tarihi. Devamını oku...
- Ankara'da gönüllüler üzerinde Çin aşısı denenmeye başlandı.Devamını oku...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Fikirtepe için talimat verdi.Devamını oku...
- Bakan Koca milyonların beklediği soruyu yanıtladı: Corona aşısı ücretsiz mi yapılacak?Devamını oku...
- Dondurulmuş tavuklarda corona virüse rastlandı.Devamını oku...
- 10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var ama sokaklarda yaşıyor.Devamını oku...
- Uzaktan eğitim bugünden itibaren başlatılacak.Devamını oku...
- Torba Kanun resmen çıktı! Bağ-Kur’lular borçlarını sildirebilecek.Devamını oku...
- Vatandaşlar yemekleri yerde yiyince AVM'de yeni önlem alındı. Devamını oku...
- Gülistan Doku'yu barajda arama çalışmaları sona erdi. Devamını oku...
Dünya
- 66 yıldır aralıksız çalışan kadın sadece 4 gün izin yaptı. Devamını oku...
- Oxford Üniversitesi'nin corona virüs aşısında hayal kırıklığı.Devamını oku...
- Çin'de bir havalimanında karantinaya alınmak istenen binlerce kişi kaçmaya çalıştı.Devamını oku...
Magazin
- 'The Queen's Gambit' adlı diziyle yeniden gündemde olan oyuncu Anya Taylor-Joy, film yıldızı olmak için yeterince güzel olmadığını düşündüğünü söyledi. Devamını oku...
- MasterChef Türkiye yarışmasında yer alan Berk İlter, YouTube’da yayınlanan ‘Kaybedilenler Kulübü’ programına yarışmadan arkadaşı Tanya Kilitkayalı’yı konuk etti. Birlikte yemek yapan ikili merak edilenleri de anlattı. Devamını oku...
- Manken Çağla Şıkel'e sosyal medya üzerinden "Aç mı kaldın, hadsiz, insan adaplı olur" diyen şarkıcı Arto, bin 560 TL para cezasına çarptırıldı. Devamını oku...
Spor
- MKE Ankaragücü dün gece itibarıyla teknik direktör Fuat Çapa ile yolların ayrıldığını duyurdu. - Devamını oku...
- Fenerbahçe'nin oyuncusu Ozan Tufan daha önce La Liga'dan ve Premier Lig'den transfer teklifleri almıştı. Çeşitli sebeplerle gerçekleşmeyen bu transferlerden birinin detayını Ozan Tufan açıkladı. Ozan, 2018 yılında Crystal Palace'tan ciddi bir teklif almış fakat gerçekleşmemiş. - Devamını oku...
- Fenerbahçe'nin son maçlardaki parlayan ismi Diego Perotti, yaz ayında takıma katılmıştı. Sözleşme detayları açıklanmayan yıldız oyuncunun anlaşmasında yaptığı fedakarlık ortaya çıktı. - Devamını oku...
- Galatasaray'ın mevcut yönetimi, 19-26 Aralık tarihleri arasında seçim yapmak için başvuruda bulunmuştu. Ancak hükümetin aldığı corona virüs tedbirleri sonrası tüm toplu işlemler sekteye uğradı ve seçim de zora girdi. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Yoğurt çorbası
- İzmir köfte
- Havuç tarator
- Çilekli pasta
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