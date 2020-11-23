Akşam Postası | 23 Kasım 2020

Fenerbahçe'nin oyuncusu Ozan Tufan daha önce La Liga'dan ve Premier Lig'den transfer teklifleri almıştı. Çeşitli sebeplerle gerçekleşmeyen bu transferlerden birinin detayını Ozan Tufan açıkladı. Ozan, 2018 yılında Crystal Palace'tan ciddi bir teklif almış fakat gerçekleşmemiş.

Galatasaray'ın mevcut yönetimi, 19-26 Aralık tarihleri arasında seçim yapmak için başvuruda bulunmuştu. Ancak hükümetin aldığı corona virüs tedbirleri sonrası tüm toplu işlemler sekteye uğradı ve seçim de zora girdi.