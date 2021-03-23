Türkiye Akşam Postası | 23 Mart 2021

Akşam Postası | 23 Mart 2021

Türkiye

Akşam Postası | 23 Mart 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Sağlık Bakanı açıkladı! İşte vaka oranı en çok artan ve azalan iller.... Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması. Yoğun bakıma koronavirüs aşısı etkisi! Vaka sayısı arttı ama... Koronavirüse yakalanan Adnan Oktar'dan haber var. Daha fazlası için Akşam Postası.

23 Mart 2021, Salı 17:45 Son Güncelleme:
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Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • DOMATES ÇORBASI
  • KURU FASULYE
  • PİRİNÇ PİLAV
  • YALANCI TAVUK GÖĞSÜ

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