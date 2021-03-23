Akşam Postası | 23 Mart 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Sağlık Bakanı açıkladı! İşte vaka oranı en çok artan ve azalan iller.... Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması. Yoğun bakıma koronavirüs aşısı etkisi! Vaka sayısı arttı ama... Koronavirüse yakalanan Adnan Oktar'dan haber var. Daha fazlası için Akşam Postası.
23 Mart 2021, Salı 17:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
- Sağlık Bakanı açıkladı! İşte vaka oranı en çok artan ve azalan iller... -Devamını oku...
- Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması -Devamını oku...
- Yoğun bakıma koronavirüs aşısı etkisi! Vaka sayısı arttı ama... -Devamını oku...
- Gazeteci Levent Gültekin'e saldırıda flaş gelişme! -Devamını oku...
- Ankara Valiliği'nden kar yağışı uyarısı -Devamını oku...
- Türkiye'den dünyaya ihraç ediliyor! 2 milyon 675 bin 123 dolar gelir sağladı -Devamını oku...
- Rabia Doğan'ı öldüren kocanın 'Kralsın' diyene verdiği cevap isyan ettirdi -Devamını oku...
- Koronavirüse yakalanan Adnan Oktar'dan haber var -Devamını oku...
- Kabine değişikliğiyle ilgili son detaylar! Yeni görevlendirmeler... -Devamını oku...
- Mülteci kampında yangın! 400 kişiden haber yok -Devamını oku...
- İngiltere seyahat kısıtlamasını uzatma kararı aldı -Devamını oku...
- Bilim insanları duyurdu, koronavirüsü yenen virüs keşfedildi -Devamını oku...
- Daha öncede evine hırsız giren Johnny Depp, bu defa ilginç bir 'davetsiz misafir'le karşı karşıya kaldı. Evine giren bir kişi, aktörün banyosunda yıkanırken polis tarafından yakalandı. Devamını oku...
- Meksika'da bir fotoğraf çekimine katılan Dua Lipa, stüdyo çıkışında kendisini bekleyen hayranları arasından bir kişinin hızla yanına yaklaşmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Devamını oku...
- Tolga Sarıtaş son olarak İzmir’in Kösedere Köyü’ne bağlı Boyabağı Koyu’ndan arsa aldı. Devamını oku...
- Son olarak 'Masumlar Apartmanı' dizisinde oynayan Alper Saldıran, Koşuyolu'ndaki bir spor salonunda görüntülendi. Çok iyi bir sosyal medya kullanıcısı olmadığını söyleyen Saldıran, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Devamını oku...
- Türkan Şoray’a benzerliğiyle ünlenen oyuncu Melike İpek Yalova ile yapımcı Altuğ Gültan’ın 2 yıllık evliliği sona erdi. Devamını oku...
- Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Galatasaray yönetimi beceriksiz - Devamını oku...
- Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık ve Halil Umut Meler, milli maçlarda görev yapacak. - Devamını oku...
- Hindistan'ın Telangana eyaletinde düzenlenen 47'nci Küçükler Ulusal Kabaddi Şampiyonası'nda, müsabakayı izleyen yüzlerce kişinin oturduğu tribün çöktü. Kazada 100'den fazla kişinin yaralandığı duyuruldu. - Devamını oku...
- Galatasaray'ın flaş transferi Mostafa Mohamed cüzdanını ve pasaportunu çaldırdı. Önceki hafta bir alışveriş merkezinde sırt çantası çalınan Mısırlı oyuncunun eşyalarını çalan hırsız, kameralara takıldı. - Devamını oku...
- Fenerbahçe'nin Hollanda asıllı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, milli takım tercihini henüz yapmadı. Hollanda basınına konuşan Ferdi, bu tercihi sezon sonunda yapacağını belirtti. - Devamını oku...
- Geçtiğimiz günlerde teknik direktörü Mesut Bakkal ile yollarını ayıran Büyükşehir Belediye Erzurumspor, son olarak Konyaspor'u çalıştıran İsmail Kartal ile anlaşma sağladı. - Devamını oku...
- Antalyaspor'un takım kaptanı Hakan Özmert, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in oyuncu tercihlerini eleştirdi. - Devamını oku...
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- DOMATES ÇORBASI
- KURU FASULYE
- PİRİNÇ PİLAV
- YALANCI TAVUK GÖĞSÜ