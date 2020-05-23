Türkiye Akşam Postası | 23 Mayıs 2020

Akşam Postası | 23 Mayıs 2020

Türkiye

Akşam Postası | 23 Mayıs 2020

Yoğunluktan, üşengeçlikten veya başka sebeplerden dolayı kaçırdığın tüm haberler Akşam Postası'nda.

23 Mayıs 2020, Cumartesi 17:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

KGündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajı. -Devamını oku...

Yazın uzaktan eğitim nasıl olacak? Bakan Selçuk açıkladı. -Devamını oku...

Son günlerde serin havaya teslim olan İstanbul'da sabah saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. -Devamını oku...

Her evden bir kişiye corona virüs testi yapılıyor. -Devamını oku...

Bayram namazı için yeni açıklama. -Devamını oku...

Bilim Kurulu Üyesi gıda ürünleri temizliği için uyardı. -Devamını oku...

'Biz Bize Yeteriz Kampanyası'na 2 milyarlık destek. -Devamını oku...

Yüksek Hızlı Tren seferleri başlıyor. -Devamını oku...

25 ilde bir haftadır yeni vaka görülmedi. -Devamını oku...


Dünya

Corona virüste ümit verici yeni bir tedaviye başlandı. -Devamını oku...

Moskova'da bir bankaya girerek içeridekileri rehin alan saldırgan çalışmalar sonucunda gözaltına alındı. -Devamını oku...

Bu ülkelerde corona virüsten ölüm olmadı. -Devamını oku...

Corona virüs kapmak için partiye gidiyorlar. -Devamını oku...


Spor

La Liga için tarih verildi. -Devamını oku...

Fenerbahçe rotayı yıldız isme çevirdi. -Devamını oku...


Magazin

Ferdi Tayfur: Timur 13 yaşındayken 'bu senin oğlun' dediler. - Devamını oku...

Karantinanın en çok kazanan ünlü isimleri: -Devamını oku...

Perihan Savaş: 13 yaşında evlendim, ben bir çocuk gelindim. - Devamını oku...

Hazım Körmükçü'den olaylı bir şekilde boşanan Hilal Özdemir, 2. Sayfa programına konuk oldu. Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Özdemir, Kızılay'a yardım başvurusu yaptığını söyledi. - Devamını oku...

Yeliz Yeşilmen Instagram sayfasında paylaştığı video ile endişelendirdi. Hüngür hüngür ağlayan Yeşilmen, “Dinmeyen, bitmeyen, sonu gelmeyen acılarım var” dedi. - Devamını oku...

Bayramda televizyonda neler var? - Devamını oku...

Günün iftar menüsü

  • Fasulye çorbası tarifi
  • Kirde kebabı tarifi
  • Erişte makarna tarifi
  • Saray sarması tarifi

Birbirinden lezzetli iftar menüsü için tıklayın.


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
F-16’lar Hafter’i hedef alabilir!
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Bayram gazetesi...
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Trabzon'a gitmek isterken 9 bin liralık ceza aldılar