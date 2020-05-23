Akşam Postası | 23 Mayıs 2020

KGündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajı. -Devamını oku...

Yazın uzaktan eğitim nasıl olacak? Bakan Selçuk açıkladı. -Devamını oku...

Son günlerde serin havaya teslim olan İstanbul'da sabah saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. -Devamını oku...

Her evden bir kişiye corona virüs testi yapılıyor. -Devamını oku...

Bayram namazı için yeni açıklama. -Devamını oku...

Bilim Kurulu Üyesi gıda ürünleri temizliği için uyardı. -Devamını oku...

'Biz Bize Yeteriz Kampanyası'na 2 milyarlık destek. -Devamını oku...

Yüksek Hızlı Tren seferleri başlıyor. -Devamını oku...

25 ilde bir haftadır yeni vaka görülmedi. -Devamını oku...





Dünya

Corona virüste ümit verici yeni bir tedaviye başlandı. -Devamını oku...

Moskova'da bir bankaya girerek içeridekileri rehin alan saldırgan çalışmalar sonucunda gözaltına alındı. -Devamını oku...

Bu ülkelerde corona virüsten ölüm olmadı. -Devamını oku...

Corona virüs kapmak için partiye gidiyorlar. -Devamını oku...





Spor

La Liga için tarih verildi. -Devamını oku...

Fenerbahçe rotayı yıldız isme çevirdi. -Devamını oku...





Magazin

Ferdi Tayfur: Timur 13 yaşındayken 'bu senin oğlun' dediler. - Devamını oku...

Karantinanın en çok kazanan ünlü isimleri: -Devamını oku...

Perihan Savaş: 13 yaşında evlendim, ben bir çocuk gelindim. - Devamını oku...

Hazım Körmükçü'den olaylı bir şekilde boşanan Hilal Özdemir, 2. Sayfa programına konuk oldu. Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Özdemir, Kızılay'a yardım başvurusu yaptığını söyledi. - Devamını oku...

Yeliz Yeşilmen Instagram sayfasında paylaştığı video ile endişelendirdi. Hüngür hüngür ağlayan Yeşilmen, “Dinmeyen, bitmeyen, sonu gelmeyen acılarım var” dedi. - Devamını oku...

Bayramda televizyonda neler var? - Devamını oku...

Günün iftar menüsü

Fasulye çorbası tarifi

Kirde kebabı tarifi

Erişte makarna tarifi

Saray sarması tarifi

Birbirinden lezzetli iftar menüsü için tıklayın.



