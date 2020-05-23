Akşam Postası | 23 Mayıs 2020
Yoğunluktan, üşengeçlikten veya başka sebeplerden dolayı kaçırdığın tüm haberler Akşam Postası'nda.
23 Mayıs 2020, Cumartesi 17:48 Son Güncelleme:
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KGündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajı. -Devamını oku...
Yazın uzaktan eğitim nasıl olacak? Bakan Selçuk açıkladı. -Devamını oku...
Son günlerde serin havaya teslim olan İstanbul'da sabah saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. -Devamını oku...
Her evden bir kişiye corona virüs testi yapılıyor. -Devamını oku...
Bayram namazı için yeni açıklama. -Devamını oku...
Bilim Kurulu Üyesi gıda ürünleri temizliği için uyardı. -Devamını oku...
'Biz Bize Yeteriz Kampanyası'na 2 milyarlık destek. -Devamını oku...
Yüksek Hızlı Tren seferleri başlıyor. -Devamını oku...
25 ilde bir haftadır yeni vaka görülmedi. -Devamını oku...
Dünya
Corona virüste ümit verici yeni bir tedaviye başlandı. -Devamını oku...
Moskova'da bir bankaya girerek içeridekileri rehin alan saldırgan çalışmalar sonucunda gözaltına alındı. -Devamını oku...
Bu ülkelerde corona virüsten ölüm olmadı. -Devamını oku...
Corona virüs kapmak için partiye gidiyorlar. -Devamını oku...
Spor
La Liga için tarih verildi. -Devamını oku...
Fenerbahçe rotayı yıldız isme çevirdi. -Devamını oku...
Magazin
Ferdi Tayfur: Timur 13 yaşındayken 'bu senin oğlun' dediler. - Devamını oku...
Karantinanın en çok kazanan ünlü isimleri: -Devamını oku...
Perihan Savaş: 13 yaşında evlendim, ben bir çocuk gelindim. - Devamını oku...
Hazım Körmükçü'den olaylı bir şekilde boşanan Hilal Özdemir, 2. Sayfa programına konuk oldu. Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Özdemir, Kızılay'a yardım başvurusu yaptığını söyledi. - Devamını oku...
Yeliz Yeşilmen Instagram sayfasında paylaştığı video ile endişelendirdi. Hüngür hüngür ağlayan Yeşilmen, “Dinmeyen, bitmeyen, sonu gelmeyen acılarım var” dedi. - Devamını oku...
Bayramda televizyonda neler var? - Devamını oku...
Günün iftar menüsü
- Fasulye çorbası tarifi
- Kirde kebabı tarifi
- Erişte makarna tarifi
- Saray sarması tarifi
Birbirinden lezzetli iftar menüsü için tıklayın.