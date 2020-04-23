Akşam Postası | 23 Nisan 2020

Günün şarkısı





Gündem

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta kutlandı. - -Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'nin 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bir mesaj paylaştı. -Devamını oku...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik ayı sigortaları ödemeleri için önemli açıklamada bulundu. -Devamını oku...

Macaristan'dan corona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilen yolcular Bingöl'de karantinaya alındı. Bingöl'de karantinaya alınan bir kişinin sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından soruşturma başlatıldı. -Devamını oku...

TBMM'de 100. yıla özel tarihi bir toplantı yapıldı. -Devamını oku...

40 gündür evden çıkmayarak virüse karşı izole olduklarını düşündüklerini ifade eden Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz corona virüs şüphesiyle hastanede karantinaya alındı. -Devamını oku...

Türkiye’de ilk vakanın ortaya çıktığı dönem çalışmalarına başlayan Türk mühendisler, yüzde yüz yerli ‘Otomatik Suni Solunum Robotu’ geliştirdi. -Devamını oku...

Konya'da yasadışı yollarla şehre getirilen 280 adet corona virüs test kiti ele geçirildi. -Devamını oku...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılma tarihi ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. -Devamını oku...

Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'deki corona virüs vakalarını değerlendirdi. Açıklamada Türkiye'deki durum konusunda temkinli iyimserlik içerisinde oldukları ve vaka sayılarının dengelenmeye başlandığı ifade edildi. -Devamını oku...

Dünya

Corona virüs tüm dünyada etkisini gösterirken ülkeler cezaevlerindeki mahkumları tahliye etme kararı aldı. -Devamını oku...

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinin (NRV) Köln kentinde bir evde patlama meydana geldi. Patlamayla çöken evde bir kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı belirlendi. -Devamını oku...

Corona virüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yapıldı. -Devamını oku...

Kuzey Kore ve Çin arasındaki nehirde sınırı geçmeye çalışan bir kişi Çin sınır muhafızları tarafından vuruldu. -Devamını oku...

Corona virüsten en çok etkilenen ülkelerden birisi olan İran'da tedbirler kapsamında kapalı olan park ve bahçeler yaklaşık bir ay sonra yeniden açıldı. -Devamını oku...

Magazin

Fenomen dizi 'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Ayşecan Tatari'den güzel haber. Devamını oku...

Oyuncu Burak Deniz ile Büşra Develi 3 yıllık aşkın ardından 2018’de ayrılmıştı. Oyuncunun 2 yıldır kalbi boştu. Burak Deniz yalnızlığına meslektaşı Beste Kökdemir ile son verdi. Devamını oku...

Serdar Ortaç 'Kafa dinliyorum, beste yapıyorum. Şimdi de ofisime gideceğim' dedi. Devamını oku...

Spor

Adanaspor yardımcı teknik direktörü Zafer Karagöz mide kanserine yenik düştü ve hayatını kaybetti - Devamını oku...

UEFA, 676 kulübe toplam 70 milyon euro'luk yardım yapacak. - Devamını oku...

Emre Kılınç: "Türkiye'nin en büyük kulübü Galatasaray" - Devamını oku...

Menajer Ömer Koray Uzun, Berke Özer!in Juventus'un kapısından döndüğünü açıkladı. - Devamını oku...

Denizlispor'da Adam Stackhowiak sözleşmesini feshetti - Devamını oku...

Galatasaray'da Futbol A Takım Medya Koordinatörlüğü yapan ve teknik direktör Fatih Terim'in de medya ilişkilerini yöneten Hande Sümertaş'ın istifası resmi siteden açıklandı. - Devamını oku...

Günün menüsü

"Bugün ne pişirsem" diyenlere günün menüsü!

Yoğurt çorbası

İzmir köfte

Havuç tarator

Kalburabastı

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