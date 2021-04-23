Akşam Postası | 23 Nisan 2021

Çocuklar 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşadı, yurdun dört bir yanından 23 Nisan manzaraları -Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii içinde vatandaşların bayramını kutladı ve koronavirüs tedbirleriyle ilgili uyarıda bulundu. -Devamını oku...

Bakan Soylu'dan Thodex açıklaması -Devamını oku...

Kripto para piyasasına düzenleme geliyor -Devamını oku...

Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili flaş gelişme! Bakan duyurdu -Devamını oku...

MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi -Devamını oku...

Efsane Vali' Yazıcıoğlu'nun makam aracı satışa çıkarıldı -Devamını oku...

Sahibinden koronavirüs kapan kedi öldü, uzmanlardan uyarı geldi - Devamını oku...

İlk dozun ardından ikinci doz aşıyı 3 hafta sonra yapacaklar - Devamını oku...

Koronavirüse yakalanan ve evinde tedavi gören Gonca Vuslateri, üzerine kaynar su dökülmesinin ardından hastanelik olmuştu. Tedavi sürecinin iyi gittiğini belirten oyuncu bir operasyon daha geçireceğini açıkladı. Devamını oku...

Hadise hakkında çıkan iddialar sonrası Instagram hesabından ünlü şarkıcıya destek veren oyuncu Seda Bakan, paylaşımı hakkında yöneltilen soruyu yanıtladı. Devamını oku...

Mohamed Hadid, kızı Gigi Hadid'in servetinin her kuruşunu kendi çabasıyla kazandığını ailesinden bir dolar bile almadığını anlattı. Onun Instagram'da bu konuda yaptığı paylaşım ise takipçileri arasında tartışma yarattı. Devamını oku...

Shock G sahne adıyla bilinen ABD’li ünlü hip hop şarkıcısı Gregory Jacobs, 58 yaşında hayata veda etti. Ünlü ismin ölüm nedeniyle ilgili soruşturma açıldı. Devamını oku...

Şarkıcı Doğuş kendisine ait bir şarkıyı taklit ettiği iddiasıyla şarkıcı Bilal Sonses'e 5 kuruşluk tazminat davası açtı. Devamını oku...

UEFA, Avrupa Süper Ligi'ne katılan 12 kulübe ceza vermeme kararı aldı. - Devamını oku...

Galatasaray, Trabzonspor maçı öncesinde hakem Mete Kalkavan'la ilgili bir açıklama yapmış ve "Endişeliyiz" demişti. MHK ise son dönemde hakemler hakkında peşinen açıklama yapan kulüplere bir nevi meydan okuma olarak yine aynı hakemi veriyor. Bu nedenle Mete Kalkavan bir kez daha Galatasaray maçına verildi ve Antalyaspor maçında da düdük çalacak. - Devamını oku...

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Bilbao ve Dublin şehirleri yerine Sevilla ve St. Petersburg’un ev sahipliği yapacağını açıkladı. Dublin, turnuvadan çekildi. - Devamını oku...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TFF, A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş ve milli oyuncuların çocukluk fotoğraflarını basınla paylaştı. İşte Bizim Çocuklar'ın çocuklukları. - Devamını oku...

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

ETLİ NOHUT

PİLAV

ÇOBAN SALATASI

MAGNOLİA

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