Akşam Postası | 23 Ocak 2022

Türkiye güne kaza haberleriyle uyandı! 4 ölü, çok sayıda yaralı...Devamını oku...

Konya'da tüm kara yolları ulaşıma kapatıldı! Otobüsler terminalden çıkamıyor. Devamını oku...

2021'in çözülemeyen tek cinayeti Denizli'de! Gizemini koruyor. Devamını oku...

Düzce'de TEM Otoyolu İstanbul istikametinde kaza! 30 araç birbirine girdi. Devamını oku...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) ilk ihracat sözleşmesinin imzalandığını duyurdu. Devamını oku...

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in başı yine dertte. Devamını oku...

Tüm varyantlarda etkili olacak koronavirüs ilacı geliştiriliyor. Devamını oku...

75 yaşındaki Fransız maceracı Jean-Jacques Savin ölü bulundu. Devamını oku...

Prens Andrew ve Prens Charles'ın 'banyo' kavgasını Kraliçe ayırdı. Devamını oku...

Sosyal medyadan sık sık annesiyle çekildiği kareleri paylaşan ve annesine “Meralim” diye seslenen Bülent Şakrak, çok acı bir haberle sarsıldı. - Devamını oku

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. Bodrum'a giden çift, mutluluk pozlarını sosyal medyadan paylaşıyor. Başak Dizer’den yeni bir hamilelik pozu geldi. Karnıyla şaşırttı. - Devamını oku

2015 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasıyla ismini duyuran daha sonra Eser Yenenler ile hayatını birleştiren Berfu Yıldız Yenenler, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımla sevenlerini üzdü. - Devamını oku

Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları, İzel, Çok Güzel Hareketler 2’nin yetenekli oyuncuları Atakan Çelik ve Safa Sarı ile ünlü şarkıcı Kutsi oldu. Eğlenceli anların yaşandığı programda İzel’in Hakan Altun’a yaptığı sürpriz teklif herkesi şaşırttı. - Devamını oku

Derbide ilk 11'ler belli oldu - Devamını oku...

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak dev maçın VAR hakemi Özgür Yankaya oldu. - Devamını oku...

U19 Gelişim Ligi'nde Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak maç yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. - Devamını oku...

Fatih Terim ile Burak Elmas, eski başkan Selahattin Beyazıt'ın cenazesinde bir araya gelmedi - Devamını oku...

Fenerbahçe'de Sivasspor maçında sakatlanan Serdar Aziz ve Filip Novak'ın durumları belli oldu. Serdar 10 gün, Novak ise en az 1 ay sahalardan uzak kalacak. - Devamını oku...