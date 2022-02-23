Akşam Postası | 23 Şubat 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'dan da Ukrayna'dan da vazgeçmemiz mümkün değil -Devamını oku...

'Pandeminin sonuna geldik' Umutlandıran açıklama Doç. Dr. Savaşçı'dan geldi... -Devamını oku...

53 yaşındaki apartman görevlisine tecavüz edip öldürdü, işte cezası -Devamını oku...

Taşıt kredisini duyan notere koştu! Araba alım satım yapacaklar dikkat! Vade sayısı artınca... -Devamını oku...

Rusya'nın olası işgaline karşı Ukrayna'da Donetsk ve Luhansk bölgeleri dışında OHAL ilan edildi. -Devamını oku...

3. Dünya Savaşı korkusu! Büyük gerginlikte 'Çin' detayı... İşte Rusya-Ukrayna krizi ile ilgili 10 soru, 10 cevap! -Devamını oku...

New York Times haritayı yayınladı! Üç kritik tarih -Devamını oku...

Bir dönem ekranlarda yayınlanan ‘Emret Komutanım’ dizisiyle ünlenen daha sonra uzun süre psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören oyuncu Arda Kural, bir dönem rol arkadaşına aşık olduğunu belirtti.- Devamını oku

Müjde Ar ile başrolünü paylaştığı ‘İffet’ isimli filmde ‘Cemil’ karakterine hayat veren Faruk Peker, geçtiğimiz günlerde çok konuşulan bir açıklamaya imza atmıştı. Faruk Peker’in açıklamalarına Müjde Ar’dan yanıt geldi. - Devamını oku

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz hafta ekrana gelen İbo Show isimli programda aile fertlerine sitem etmişti. İbrahim Tatlıses’in bu siteminin ardından eski eşi eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses’ten yanıt geldi. - Devamını oku

Bir dönem Serdar Ortaç ile yaşadığı birliktelikle adını duyuran Seçil Gür, katıldığı YouTube kanalında samimi açıklamalarda bulundu. Seçil Gür, Serdar Ortaç’ın kimseyi sevmediğini belirtti. - Devamını oku

Karagümrük teknik direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe'den ayrılış sürecini, Karagümrük izlenimlerini ve futbol hakkındaki fikirlerini paylaştı. Demirel, Karagümrük'te öğrencisi olan Emre Mor'u da övdü. -Devamını oku...

Ali Koç uyarmıştı, Mesut Özil vazgeçmedi! İkinci hamle... -Devamını oku...