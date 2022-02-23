Türkiye Akşam Postası | 23 Şubat 2022

Akşam Postası | 23 Şubat 2022

Türkiye

Akşam Postası | 23 Şubat 2022

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'dan da Ukrayna'dan da vazgeçmemiz mümkün değil! Pandeminin sonuna geldik' Umutlandıran açıklama Doç. Dr. Savaşçı'dan geldi... Rusya'nın olası işgaline karşı Ukrayna'da Donetsk ve Luhansk bölgeleri dışında OHAL ilan edildi! Daha fazlası için Akşam Postası.

23 Şubat 2022, Çarşamba 17:46 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'dan da Ukrayna'dan da vazgeçmemiz mümkün değil -Devamını oku...

'Pandeminin sonuna geldik' Umutlandıran açıklama Doç. Dr. Savaşçı'dan geldi... -Devamını oku...

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Rusya'nın olası işgaline karşı Ukrayna'da Donetsk ve Luhansk bölgeleri dışında OHAL ilan edildi.  -Devamını oku...

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Bir dönem ekranlarda yayınlanan ‘Emret Komutanım’ dizisiyle ünlenen daha sonra uzun süre psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören oyuncu Arda Kural, bir dönem rol arkadaşına aşık olduğunu belirtti.- Devamını oku

Müjde Ar ile başrolünü paylaştığı ‘İffet’ isimli filmde ‘Cemil’ karakterine hayat veren Faruk Peker, geçtiğimiz günlerde çok konuşulan bir açıklamaya imza atmıştı. Faruk Peker’in açıklamalarına Müjde Ar’dan yanıt geldi. - Devamını oku

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz hafta ekrana gelen İbo Show isimli programda aile fertlerine sitem etmişti. İbrahim Tatlıses’in bu siteminin ardından eski eşi eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses’ten yanıt geldi. - Devamını oku

Bir dönem Serdar Ortaç ile yaşadığı birliktelikle adını duyuran Seçil Gür, katıldığı YouTube kanalında samimi açıklamalarda bulundu. Seçil Gür, Serdar Ortaç’ın kimseyi sevmediğini belirtti. - Devamını oku

Karagümrük teknik direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe'den ayrılış sürecini, Karagümrük izlenimlerini ve futbol hakkındaki fikirlerini paylaştı. Demirel, Karagümrük'te öğrencisi olan Emre Mor'u da övdü. -Devamını oku...

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