Akşam Postası | 23 Temmuz 2020

Gündem

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. -Devamını oku...

Muğla'da kendisini 1.5 yıldır taciz eden esnaf Nurettin Ş.'yi ifşa eden 21 yaşındaki Tuğçe Çelik, yaşadıklarını anlattı. -Devamını oku...

Kendisine emanet edilen köpeğin ölümüne sebep olan Volkan Uzun hakkında yeni gelişme. -Devamını oku...

Ayasofya'da görev alacak imam ve müezzinler belli oldu. -Devamını oku...

Gram altında yeni rekorlar bekleniyor. -Devamını oku...

Yüksek Askeri Şura kararları onaylandı, işte alınan kararlar. -Devamını oku...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, esnaf ve sanatkarların borçlarının ertelenmesi konusunda açıklama yaptı. -Devamını oku...

Zonguldak'taki patlama seslerinin sebebi belli oldu. -Devamını oku...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, cuma günü yıllar sonra ilk namazın kılınacağı Ayasofya Cami için alınan önlemleri açıkladı. -Devamını oku...

Anaysa Mahkemesi Milletvekilliği düşen Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunun görüşülmesini erteledi. -Devamını oku...

İlhan Cihaner CHP başkanlığına resmen aday oldu. -Devamını oku...

Dünya

Kardeşinin hayatını kurtaran Bridger artık 'Dünya Şampiyonu'. -Devamını oku...

Çin'de yapılan bir çalışma kapsamında geliştirilen kan testi sayesinde 5 farklı kanser türü belirtilerden birkaç yıl önce tespit edilebildi. -Devamını oku...

Son 16 ayda üç kez sandığına giden İsrail'de erken seçim tekrar gündeme geldi. -Devamını oku...

Çin Tibet Özerk Bölgesi'nde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. -Devamını oku...

Spor

Galatasaray'da Fatih Terim İsmail Köybaşı için kararını verdi. -Devamını oku...

Lille teknik direktörü Christophe Galtier, Burak Yılmaz ile ilgilendiklerini doğruladı. -Devamını oku...

Trabzonspor Filip Novak'a zamlı sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. -Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!

Ekşili köfte çorbası

Lazanya

Havuç tarator

Kadayıf sarma

Günün menüsü tarifleri için tıklayın.

Günün videosu

ABD'nin sembol yapılarından biri olan New York'taki Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü. O anlarsa sosyal medya kullanıcı tarafından kayda alındı. -Videoyu izle...

Günün testi

Kredi kartı ehliyeti testi. -Test için tıklayınız.