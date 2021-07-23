Akşam Postası | 23 Temmuz 2021

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya'nın Kaş ilçesinin 161 mil güneybatısında, içerisinde 45 kişinin bulunduğu teknenin battığını, bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini bildirdi. Bakanlık, arama kurtarma çalışmaları sonucunda 37 kişinin kurtarıldığını, 8 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini de kaydetti. -Devamını oku...

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan uygulama ile tüm aile hekimliklerinde vatandaşların hipertansiyon, diyabet, obezite, kalp-damar hastalıkları ile kanser ve yaşlı izlem taramalarına alınması zorunlu hale getirildi. -Devamını oku...

Şile ve Kandıra'da denizde kaybolanlardan acı haberler peş peşe geldi -Devamını oku...

Bayramda Kandıra'da 7 kişi boğularak hayatını kaybetti -Devamını oku...

Diyarbakır'da vaka sayısı arttı! Kent kırmızıya döndü -Devamını oku...

Vali Yerlikaya İstanbul'da aşı olan kişi sayısını açıkladı -Devamını oku...

Hindistan'da toprak kayması: 36 kişi öldü -Devamını oku...

Kapalı Maraş'ta 47 yıl sonra bir ilk! -Devamını oku...

Sosyal medyada CZN Burak olarak tanınan ünlü şef Burak Özdemir, Kurban Bayramı'nda bir mahallede kavurma ve pilav dağıttı. Sokak ortasına ocak kuran ve dev tavada kavurma yapan Özdemir, o anları takipçileriyle paylaştı. Devamını oku...

Kalıcı makyaj ustası Sinan İslam Yılmaz, yaptığı uygulamalarla dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın dikkatini çekti. Lady Gaga tarafından ABD'ye davet edilen kalıcı makyaj uzmanı Yılmaz, bu teklifi değerlendirmek üzere çalışmalara başladığını söyledi. Devamını oku...

Bir süredir oyuncu Demet Özdemir ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Oğuzhan Koç, önceki gün sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcı, sevgilisiyle ilgili soruyu el ele verdikleri pozla yanıtladı. Devamını oku...

Brezilyalı eski süper model Isabeli Fontana (38), Fransa’daki Cannes Film Festivali’ne katıldıktan sonra İspanya’ya geçti. Barcelona’da tatil yapan model, dil çıkardığı pozla takipçilerine “Kendinizi sevip kabullenin” diye telkinde bulundu. Devamını oku...

Geçtiğimiz haftalarda tatil sezonunu Fethiye'de açan Tuvana Türkay, kendisi gibi oyuncu arkadaşı Aslıhan Karalar ile plajda buluştu. Önceki gün Yalıkavak'taki bir otelde görüntülenen oyuncular, denizin keyfini çıkardı. Devamını oku...

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılış töreni başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açılış törenine davetli olarak katıldı. - Devamını oku...

Jadon Sancho 85 milyon euro karşılığında Manchester United'a transfer oldu. İmzalar resmen atıldı. - Devamını oku...

Vitor Pereira'nın genç oyuncularla olan iyi ilişkileri biliniyordu. Fenerbahçe'nin Gelişim Ligi'nde tüm dikkatleri üzerine çeken oyuncusu Arda Güler, Pereira'dan ödülünü aldı ve A takım kampına dahil edildi. - Devamını oku...