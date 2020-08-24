Akşam Postası | 24 Ağustos 2020
Gündemden, dünyadan, spordan, magazinden ve günün diğer önemli gelişmelerinden habersiz kalma. Akşam Postası öne çıkan haberleri toparlamak için burada, her akşam olduğu gibi!
24 Ağustos 2020, Pazartesi 18:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
- Giresun'da sele neden olan sağanak yağış günler önceden sinyal vermiş. Devamını oku...
- Tecavüzle suçlanan HDP'li eski vekil Tuma Çelik için karar. Devamını oku...
- Bahçeli, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili ilk değerlendirmesini yaptı. Devamını oku...
- Çakarlı maganda Muhammed Enes Uysal tutuklandı. Uysal'ın ifadesi şaşkına çevirdi. Devamını oku...
- Sivas'ta köylüler betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor.Devamını oku...
- FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama geldi.Devamını oku...
- Doğal gaz keşfi sonrası faturalara çifte indirim gelecek.Devamını oku...
- Corona virüs nedeniyle işçi ve işverene verilen destek ödenmeye devam edecek.Devamını oku...
Dünya
- Bakan Akar'dan Yunanistan'ın hamlesine tepki: Denizcilik kurallarıyla bağdaşmaz. Devamını oku...
- "Kuzey Kore lideri Kim Jong-un komada" Devamını oku...
- Trump, corona virüste ölüm oranını yüzde 35 azaltan plazma tedavisini duyurdu. Devamını oku...
- Yaklaşık iki yıl önce model Hailey Baldwin ile evlenen şarkıcı Justin Bieber, sosyal medya hesabından paylaştığı bebek fotoğrafları ile takipçilerini heyecanlandırdı. Justin Bieber’ın babalık provası yaptığı düşünülüyor. - Devamını oku...
- Japonya'da şeffaf görünümlü tuvalet kullanıma sunuldu - Devamını oku...
- Dünya üzerinde 30 yıldan kısa sürede 28 trilyon ton buzul eridi - Devamını oku...
- Büyük Kanyon’da yaklaşık 313 milyon yıllık fosil ayak izi bulundu - Devamını oku...
- Yapay zeka, it dalaşı karşılaşmasında F-16 pilotunu yendi. - Devamını oku...
- ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikalı alıcı bulmadığı takdirde ülkedeki faaliyetlerini yasaklama kararı çıkardığı Çin menşeli popüler kısa video uygulaması TikTok, aleyhinde çıkarılan kararnameleri mahkemeye götürdü. - Devamını oku...
- Apple yapay zeka alanında yeni bir satın almaya daha imza attı. Cupertinolu şirket, İsrail'de kurulan yapay zeka start-up'ını sessiz sedasız satın aldı. - Devamını oku...
Magazin
- Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ve eşi Kıvılcım Ural’ın Bodrum tatili tatsız bitti. Corona virüs nedeniyle tüm sağlık tedbirlerini alan Ural, eşinin maske takmadan yürüyüşe çıkmasına sinirlenerek İstanbul’a döndü. Devamını oku...
- Şarkıcı Deniz Seki, Bodrum Tilkicik Koyu’ndaki bir mekanda sahne aldı. Geçtiğimiz günlerde teknede sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğrafları hakkında konuşan Seki, "Görünce 'Bu ben değilim' dedim kendi kendime. Maalesef ben de ters ışık kurbanıyım" dedi. Devamını oku...
- ABD’li mankenler Kendall Jenner ile Hailey Bieber önceki gün Malibu’da denize girmek için sahile indi. Devamını oku...
Spor
- Jose Sosa'nın eşi corona virüse yakalandı. - Devamını oku...
- Süper Lig'de yeni sezonun kura çekimi çarşamba günü saat 21:00'de Riva'da gerçekleştirilecek. - Devamını oku...
- Fenerbahçe'de bir futbolcunun corona testi pozitif çıktı. - Devamını oku...
- Neymar, Bayern Münih yerine yanlışlıkla Bayer Leverkusen'i tebrik etti. - Devamını oku...
- Clippers karşısında insanüstü bir performans gösteren Dallas Mavericks'in yıldızı Luka Doncic 43 sayı, 17 ribaund ve 13 asistle oynadı ve seride durumu 2-2'ye getirdi. - Devamını oku...
- Galatasaray-Eyüpspor maçı corona virüs nedeniyle iptal oldu. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!ı
- Beyran çorbası
- Çiftlik kebabı
- Buhara pilavı
- Yalancı tavuk göğsü
Günün videosu: Clippers karşısında insanüstü bir performans gösteren Luka Doncic 43 sayı, 17 ribaund ve 13 asistle oynadı ve son saniye basketiyle maçı Dallas Mavericks'e kazandırdı.
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