Akşam Postası | 24 Ağustos 2020

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ve eşi Kıvılcım Ural’ın Bodrum tatili tatsız bitti. Corona virüs nedeniyle tüm sağlık tedbirlerini alan Ural, eşinin maske takmadan yürüyüşe çıkmasına sinirlenerek İstanbul’a döndü.

Şarkıcı Deniz Seki, Bodrum Tilkicik Koyu’ndaki bir mekanda sahne aldı. Geçtiğimiz günlerde teknede sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğrafları hakkında konuşan Seki, "Görünce 'Bu ben değilim' dedim kendi kendime. Maalesef ben de ters ışık kurbanıyım" dedi.