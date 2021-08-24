Akşam Postası - 24 Ağustos 2021

Erdoğan'dan memur zammıyla ilgili flaş açıklama! -Devamını oku...

MEB peş peşe duyurdu! Yüz yüze eğitim, sınav hakkı ve personel alımı… İşte detaylar… -Devamını oku...

Yüz yüze eğitimle ilgili Bakan Koca'dan açıklama -Devamını oku...

İstanbul İkitelli'de iş yeri çöktü! İtfaiye ekibi sevk edildi -Devamını oku...

Çanakkale ve Muğla'da orman yangını! -Devamını oku...

Konut fiyatları uçtu! Yüzde 60 artış yaşandı -Devamını oku...

Afgan göçmen skandalında Kriz büyüyor! 4 ülkeden ortak karar… -Devamını oku...

İşte Taliban’ı yöneten 6 isim! Dünya onları konuşuyor… -Devamını oku...

20 bin Afgan sığınmacıya ücretsiz konaklama! O şirket duyurdu -Devamını oku...

Taliban Sözcüsü ‘anlaşmaya varmadık’ dedi ve tarih verdi! -Devamını oku...

90’lı yıllara damga vuran Yunan şarkıcı Nana Toposkou, evinde cansız bir şekilde bulundu. Ünlü şarkıcının ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Yunan basını da ünlü şarkıcının ölüm haberine büyük yer verdi. - Devamını oku...

Son zamanlarda konserlerde, giydiği cesur kıyafetlerle dikkat çeken Gülşen, şimdi ise cesur geceliğiyle adından söz ettirdi. - Devamını oku...

Necati Şaşmaz, 2012 yılında evlendiği Nagehan Kaşıkçı ile 2019 yılında birbirlerine karşılıklı boşanma davası açmıştı. 8 yaşındaki oğlunun babasıyla tarikat merkezlerine gittiğini iddia eden Kaşıkçı, oğlunun psikolojisinin bozulduğunu söyleyerek psikiyatrdan rapor almıştı. Nagehan Kaşıkçı dava sonunda oğulların velayetini ve 16 bin lira nafaka kazanmıştı. Necati Şaşmaz'dan ise flaş bir hamle geldi. Oğlunun sağlığının yerinde olduğunu, verilen raporun sahte olduğunu ileri sürdü. - Devamını oku...

Son dönemde 'Doya Doya Moda' programında jüri üyeliği yapan ve programının final yapmasıyla soluğu tatilde alan ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever’den yeni tatil paylaşımı geldi. - Devamını oku...

Netflix'in yeni Türk dizisi Another Self oyuncuları, set yorgunluğunu birlikte attı. Çekimleri Ayvalık Cunda'da devam eden dizide Tuba Büyüküstün ile birlikte başrol oynayan Murat Boz, oyuncu arkadaşlarıyla birlikte çekilen kareyi paylaştı. - Devamını oku...

Şarkıcı Gülben Ergen il eski eşi Erhan Çelik, arasında görülen davada yeni bir gelişme yaşandı. Ergen, avukatı aracılığıyla Çelik’in özel içerikleri basına servis ettiğini bu nedenle cezalandırılmasını talep etti. - Devamını oku...

Hidemasa Morita hamlesi! İşte Fenerbahçe'nin sır gibi sakladığı transfer... -Devamını oku...

Beşiktaş'tan Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! -Devamını oku...