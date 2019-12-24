Akşam Postası | 24 Aralık 2019

Gündem

-Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'na ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelge, ulusal katmanda hazırlanan Türkiye'nin ilk, dünyanın dördüncü akıllı şehir stratejisi ve eylem planı. Devamını oku...

-Yıllar sonra tekrar gündeme gelen Kanal İstanbul Projesi’nin detaylarını derledik. İşte 8 soruda Kanal İstanbul Projesi. Devamını oku...

-Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 100 bin konut projesi hakkında yapılan başvuruların 440 bin rakamına ulaştığını ifade etti. Devamını oku...

-Adalar Kaymakamlığı Ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan 105 atın sahibi 64 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Devamını oku...

-Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün hakkında 3 yıl 10 aya kadar hapis cezası istendi. Devamını oku...

-Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i evinin girişinde öldüren Özgür Arduç'a Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde "Akıl Sağlığı Tam" raporu verildi. Devamını oku...

-Konya'da yaşayan Mehmet Ali Demirci, basım hatalı eski 250 bin lirayı bugünkü 250 bin liraya satmak istiyor. Demirci, Atatürk'ün sağ gözünden gözyaşı akıyor gibi görünen parayı 17 yıldır saklıyor. Devamını oku...

Dünya

-Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri açıklandı - Devamını oku...

-Rusya'nın başkenti Moskova'da aynı zamanlarda bazı okullar, tren istasyonları ve mahkemeler bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Devamını oku...

-Avustralya'daki orman yangınları devam ediyor. Bir itfaiyeci ve bir koalanın yanan ormanı izlediği fotoğraf karesi, yaşanan trajediyi gözler önüne serdi. Avustralya'daki yangınlarda, 9 kişi öldü, binden fazla koala da can verdi. 25 binden fazla ormanlık alan kül oldu. Devamını oku...

-Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin yılbaşı planı hayal kırıklığı yarattı - Devamını oku...

-İnsan hakları konusundaki korkunç sicilini maskelemeye çalışan Suudi Arabistan yönetimi, milyonlarca dolar harcayarak futboldan sanata kadar birçok alanda çağdaş bir görüntü vermeye çalışıyor. Bu kapsamda başkent Riyad’da MDL Beast Festivali adında düzenlediği etkinliğe dünyaca ünlü mankenleri, DJ’leri ve Instagram fenomenlerini getirtti. Teklife tek ‘Hayır’ diyen ABD’li model Emily Ratajowski oldu. Devamını oku...

-Avustralya'daki yangınlarda, 9 kişi öldü, binden fazla koala da can verdi. 25 binden fazla ormanlık alan kül oldu. - Devamını oku...

-Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi gişede hayal kırıklığı yarattı - Devamını oku...





Spor

-Ersun Yanal'ı Beşiktaş derbisi sonrası isyan ettiren sebepler - Devamını oku...

-Ozan Tufan'ın müthiş yükselişinin kronolojik öyküsü - Devamını oku...

-Antalya'da 40 gün önce takımın başına getirilen Stjepan Tomas'ın koltuğu sallanıyor - Devamını oku...

-2019 yılının en iyi spor fotoğrafları - Devamını oku...

-2019 yılı biterken dünyanın en iyi 10 kadın futbolcusu listesi şöyle oluştu - Devamını oku...





Günün iyi haberi

-Kırmızı ışıkta geçene verilen ceza arttı: 288 TL - Devamını oku...





Günün fotoğrafı

-Antalya Körfezi’nde aynı gün içerisinde köpek balığı ve Akdeniz foku görüntülendi. - Devamını oku...





Günün şarkısı